Депутат Верховної Ради України VIII скликання Михайло Добкін негативно та різко висловився про російських загарбників та заявив, що його можна вважати націоналістом.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Після масових обстрілів Харкова Михайло Добкін написав, що якщо не його покоління, то наступне буде вбивати російських загарбників. У дописі він називає російських окупантів “цими тваринами”.

“Я не знаю, коли це закінчиться і чи закінчиться взагалі. Я не знаю скільки втрат людських життів та зруйнованої інфраструктури ми ще отримаємо. Але те, що я точно знаю, то це те, що якщо хоч навіть і не ми, то наші діти вже точно – гарматами, ножами, а якщо доведеться, навіть хоч і зубами, але все одно битимуть, різатимуть чи рватимуть цих тварин. За все, що вони принесли на нашу землю”, – написав Михайло Добкін.

Також він закликав вважати його націоналістом. До цієї публікації він розмістив відео із записом звуку сирени.

Раніше у мережах з’явилося фото Михайла Добкіна у кепці з червоно-чорним прапором. Відповідне фото публікувала народна депутатка Верховної Ради України VIII скликання Вікторія Сюмар. Вона зазначила, що це фото вона отримала від друзів.

“Так виглядають українські політики, “просвітлені” війною” – зазначила народна депутатка Вікторія Сюмар.

Також відповідний допис з фото Михайла Добкіна у кепці зробив український громадський активіст Сергій Стерненко.

“Ще один перевзувається. Роками кликав сюди війну, а тепер він “бандерівець”, – зазначив Сергій Стерненко.

Ще один перевзувається.

Роками кликав сюди війну, а тепер він «бандерівець». Кожна така гнида має бути покарана за свою роботу проти України. І буде. pic.twitter.com/kUHPdvbnZs — Serhii Sternenko (@sternenko) June 27, 2022

Нагадаємо, що 13 липня 2017 року Михайло Добкін був позбавлений недоторканності за поданням генерального прокурора України через підозри у махінаціях з землею.

Також у 2017 році Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Михайла Добкіна. Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом на заставу в сумі 50 млн грн. Після внесення застави Михайла Добкіна звільнили.

Ще одним скандалом Михайло Добкін запам’ятався, коли у 2019 році у прямому ефірі одного з телеканалів закликав “повісити” п’ятого президента України Петра Порошенка та декількох інших народних депутатів. А раніше у 2017 році Михайло Добкін побажав смерті Мустафі Найєму.

“Я знаю прекрасно, що Мустафа Найєм зі своїми рюкзачками, термосами, хорошим настроєм обдурив мільйони моїх земляків. Я думаю, що таким, як ти, потрібно коли-небудь серед ночі встати, подивитися на місяць, взяти мотузку, мило і піти підняти людям гарний настрій зранку”, – заявив колишній народний депутат.

Також Михайло Добкін підозрювався у причетності до організації масових акцій протесту під проросійськими гаслами у містах південного сходу України у 2014 році, зокрема у Харкові, ці протести ще називали “Русская весна”.