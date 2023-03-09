Служба безпеки України викрила у своїх лавах працівницю, яка підтримувала російське повномасштабне вторгнення в Україну та називала масові вбивства українців у Бучі "інсценуванням".

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ разом з Державним бюро розслідувань викрило на антиукраїнській діяльності ще одну посадовицю регіонального підрозділу Служби безпеки.

Вона виправдовувала повномасштабне вторгнення та воєнні злочини російських армійців.

Більш того, співробітниця СБУ називала повномасштабну російсько-українську війну “громадянським конфліктом”, а масові вбивства та катування українців у Бучі – “інсценуванням”.

Крім того, вона негативно реагувала на звільнення українських територій, зокрема острова Зміїний.

На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.