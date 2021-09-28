НБА повинна вимагати, щоб гравці та персонал були вакцинованими, – Карім Абдул-Джаббар

Легенда Національної баскетбольної асоціації (НБА) Карім Абдул-Джаббар закликав зобов’язати баскетболістів вакцинуватися проти коронавірусу, або відсторонити їх від гри.

Про це інформує американський канал CNN.

“НБА має наполягати на тому, щоб усі гравці та персонал були щеплені, або ж – вилучити їх із команди”, – сказав Абдул-Джаббар.

Легендарний баскетболіст наголосив, що в НБА “немає місця для гравців, які готові ризикувати здоров’ям і життям своїх товаришів по команді, персоналу та вболівальників просто тому, що вони не можуть зрозуміти серйозність ситуації або провести необхідне дослідження”.

Абдул-Джаббар вважає, що невакцинованих гравців не можна назвати гарними товаришами по команді та громадянами.

“Це війна, в якій ми беремо участь. І маски, і вакцини – це зброя, яку ми використовуємо для боротьби з цією війною”, – сказав він.

Абдул-Джаббар був активним прихильником вакцини проти коронавірусу. Він публічно вакцинувався й закликав гравців НБА зробити щеплення.

Наразі НБА не вимагає, щоб гравці були щеплені проти коронавірусу. Однак судді та інший персонал, які тісно співпрацюють з гравцями, повинні бути повністю вакцинованими.

Крім того, Абдул-Джаббар закликав не заперечувати ефективність вакцини проти коронавірусу. Він також торкнувся теми дезінформації щодо вакцин.

“Чим більше невігластва поширюється навколо, тим легше буде заплутати людей у ​​тому, що відбувається”, – сказав він.

Абдул-Джаббар впевнений, що спортсмени та знаменитості можуть допомогти тим, хто вагається, чи вакцинуватися.

ДОВІДКА. Карім Абдул-Джаббар – американський професійний баскетболіст, тренер, актор і письменник. Його вважають одним з найкращих гравців в історії баскетболу.

Абдул-Джаббар за свою професійну кар’єру отримав безліч нагород, серед яких Найкращий новачок року в НБА (NBA Rookie of the Year) (1970), Чемпіон NBA (1971,80,82,85,87,88), Найцінніший гравець сезону НБА (MVP season NBA) (1971,72, 74,76,77,80). 19 разів він брав участь у матчі всіх зірок НБА (All-Star Game) та потрапив до Зали слави НБА (Hall of Fame) (1995).

Нагадаємо, що у травні бейсбольна команда New York Yankees оголосила про восьмого інфікованого гравця. Ним став Глейбер Торрес. Водночас ця ситуація викликала інтерес, адже заражені були вакцинованими. Детальніше про це – у матеріалі.