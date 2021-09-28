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НБА повинна вимагати, щоб гравці та персонал були вакцинованими, – Карім Абдул-Джаббар

Легенда Національної баскетбольної асоціації (НБА) Карім Абдул-Джаббар закликав зобов’язати баскетболістів вакцинуватися проти коронавірусу, або відсторонити їх від гри.

Вівторок, 28 вересня 2021, 12:45

Фото: CNN

Про це інформує американський канал CNN.

“НБА має наполягати на тому, щоб усі гравці та персонал були щеплені, або ж – вилучити їх із команди”, – сказав Абдул-Джаббар.

Легендарний баскетболіст наголосив, що в НБА “немає місця для гравців, які готові ризикувати здоров’ям і життям своїх товаришів по команді, персоналу та вболівальників просто тому, що вони не можуть зрозуміти серйозність ситуації або провести необхідне дослідження”.

Абдул-Джаббар вважає, що невакцинованих гравців не можна назвати гарними товаришами по команді та громадянами. 

“Це війна, в якій ми беремо участь. І маски, і вакцини – це зброя, яку ми використовуємо для боротьби з цією війною”, – сказав він.

Абдул-Джаббар був активним прихильником вакцини проти коронавірусу. Він публічно вакцинувався й закликав гравців НБА зробити щеплення.

Наразі НБА не вимагає, щоб гравці були щеплені проти коронавірусу. Однак судді та інший персонал, які тісно співпрацюють з гравцями, повинні бути повністю вакцинованими.

Крім того, Абдул-Джаббар закликав не заперечувати ефективність вакцини проти коронавірусу. Він також торкнувся теми дезінформації щодо вакцин.

“Чим більше невігластва поширюється навколо, тим легше буде заплутати людей у ​​тому, що відбувається”, – сказав він.

Абдул-Джаббар впевнений, що спортсмени та знаменитості можуть допомогти тим, хто вагається, чи вакцинуватися.

ДОВІДКА. Карім Абдул-Джаббар – американський професійний баскетболіст, тренер, актор і письменник. Його вважають одним з найкращих гравців в історії баскетболу.

Абдул-Джаббар за свою професійну кар’єру отримав безліч нагород, серед яких Найкращий новачок року в НБА (NBA Rookie of the Year) (1970), Чемпіон NBA (1971,80,82,85,87,88), Найцінніший гравець сезону НБА (MVP season NBA) (1971,72, 74,76,77,80). 19 разів він брав участь у матчі всіх зірок НБА (All-Star Game) та потрапив до Зали слави НБА (Hall of Fame) (1995).

Нагадаємо, що у травні бейсбольна команда New York Yankees оголосила про восьмого інфікованого гравця. Ним став Глейбер Торрес. Водночас ця ситуація викликала інтерес, адже заражені були вакцинованими. Детальніше про це – у матеріалі.

  • Один з найкращих українських баскетболістів, олімпійський чемпіон (1988, Сеул), колишній гравець НБА та експрезидент Федерації баскетболу України Олександр Волков увійшов до Зали слави Міжнародної федерації баскетболу (FIBA).
Теги: NBA, вакцинація, Карім Абдул-Джаббар, баскетбол

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