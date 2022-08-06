З 6 серпня 2022 року Національний банк України спрощує низку обмежень для підтримки діяльності волонтерів та бізнесу. Зокрема Національний банк дав змогу банкам не застосовувати ліміт на розрахунки фізичних осіб-волонтерів із гривневих платіжних карток за кордоном при покупці окремих товарів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужбу Нацбанку України.

В НБУ нагадали, що 21 липня 2022 року було встановлено ліміт на розрахунки гривневими платіжними картками за кордоном.

Однак, розуміючи важливість і ефективність волонтерського руху України та його вагоме значення в умовах повномасштабної війни, НБУ дав змогу банкам не застосовувати ліміт на розрахунки фізичних осіб-волонтерів із гривневих платіжних карток за кордоном для придбання товарів військового призначення за умови дотримання одночасно таких вимог:

– операції за рахунком волонтера є типовими для цієї фізичної особи та обсяг операцій, що здійснювалися за її рахунками, перевищував еквівалент 100 тис. грн на місяць до 21 липня 2022 року;

– подання до банку листа від державного органу або військової частини щодо співпраці з волонтером та замовлення товарів відповідного призначення, якщо сума такої операції перевищує еквівалент 400 тис. грн на місяць;

– надання орієнтовної вартості (розрахунку) товару та строків виконання замовлення;

– інформування волонтером банку щодо збору коштів з метою оплати продукції.

Товари, які можуть купувати волонтери: рації, бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каримати та засоби для надання домедичної допомоги.

Окрім цього, НБУ спрощує валютні обмеження, зокрема щодо використання корпоративних платіжних карток.

Національний банк дозволив банкам продавати іноземну валюту юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, що є резидентами України, із зарахуванням на поточний рахунок клієнта в іноземній валюті для подальшого використання відповідної валюти на здійснення витрат за допомогою корпоративних платіжних карток за кордоном. Зокрема, таких витрат:

– на відрядження працівників за кордон виключно для оплати добових витрат у межах щоденного ліміту в розмірі 80 євро (в еквіваленті) на одного співробітника;

– на проживання та транспортні витрати (з документальним підтвердженням розрахунку зазначених витрат на одну особу).

Окрім цього, визначено, що обмеження на здійснення розрахунків за кордоном у межах ліміту у 100 тис. грн (в еквіваленті) на місяць не розповсюджуватиметься на клієнтів банку–юридичних осіб, що здійснюють перевезення вантажів у міжнародних сполученнях на підставі документів, що надають право на здійснення відповідних перевезень.

“Національний банк завжди дослухається до конструктивних запитів волонтерського руху та бізнес-спільноти та разом зі своїми стейкхолдерами намагається знайти оптимальні рішення. Сьогоднішня постанова — саме такий випадок. Спільно напрацьовані механізми дадуть змогу волонтерам та бізнесу без ускладнень проводити необхідні платежі в іноземній валюті з мінімальним впливом на стан валютного ринку. Дякуємо усім нашим партнерам за співпрацю”, – заявив заступник Голови Національного банку Юрій Гелетій.