У четвер Національний банк України (НБУ) закупив $ 700 млн, що є рекордом за чистими закупівлями валюти в 2019 році.

Про це повідомляє прес-служба НБУ в Facebook.

“Фактичний обсяг задоволених заявок суб’єктів ринку за результатами аукціону склав $ 230 млн. У той же час за підсумками дня чиста купівля валюти Національним банком склала $ 700 млн, оскільки після завершення аукціону НБУ також провів інтервенцію по єдиному курсу через функціонал Matching”, – сказано в повідомленні .

За даними Нацбанку, з початку року купівля валюти в чистому вигляді становить вже 7,5 млрд дол, що в свою чергу є рекордним значенням для України з 2007 року.

При цьому наголошується, що пропозиція валюти на міжбанківському ринку значно перевищує попит через стійкого припливу зарубіжних інвестицій в облігації уряду та валютних надходжень експортерів.

“Тривале збереження сприятливої ​​ситуації на валютному ринку є результатом стійкого поліпшення макроекономічної ситуації в Україні протягом останніх років. Зміцнення гривні є абсолютно логічним явищем в умовах прискореного економічного зростання, стрімкого уповільнення інфляції і зниження державного боргу до ВВП. Користуючись сприятливою ситуацією, Національний банк продовжує поповнювати міжнародні резерви “, – сказав голова центробанку Олег Чурій.