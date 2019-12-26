Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Уточнюється, що рішення суду щодо стягнення 1,539 млрд грн з колишнього власника банку “Фінанси і Кредит” Костянтина Жеваго набуло чінності

Відзначається, що Жеваго намагався оскаржити рішення суду першої інстанції, але апеляційний суд повернув його скаргу без розгляду. Тому рішення суду першої інстанції набрало законної сили.

“Ми вживатимемо всіх можливих правових заходів для стягнення коштів на виконання рішення в рахунок погашення заборгованості банку. На сьогодні загальний обсяг заборгованості банку “Фінанси та Кредит” перед Національним банком за усіма кредитами рефінансування складає 6,6 млрд грн. Очікуємо, що частково ця заборгованість буде погашена за рахунок стягнення коштів безпосередньо з Костянтина Жеваго як з фінансового поручителя за кредитами рефінансування, а також за рахунок звернення стягнення на майно підконтрольних йому компаній – майнових поручителів, до яких ми також подали близько 30 позовів у суди”, – розповів голова відділу правового забезпечення та судового захисту Управління роботи з проблемними активами Національного банку Сергій Бойко.