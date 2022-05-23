Станом на 23 травня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить понад 196 млн грн. НБУ перерахував на потреби військових майже 16,7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Йдеться про перерахування коштів на:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн;

на потреби Національної поліції України – всього 1 650 млн грн;

на потреби Міністерства оборони України – всього 13 111 млн грн;

на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн грн.

Усього з дня відкриття спецрахунку на нього перерахували майже 16,9 млрд грн в еквіваленті. Зокрема понад 5,2 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

В Нацбанку нагадали, що для допомоги Українській Армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки за посиланням.