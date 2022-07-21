О 9 ранку 21 липня Національний банк України оновив офіційний курс гривні до американського долара. Він зріс одразу на 25% і тепер становить 36,56 грн/дол.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НБУ.

Як пояснили у Нацбанку, такий крок зумовлений зміною фундаментальних характеристик економіки України під час війни, а також зміцненням долара США щодо інших валют.

“Такий крок дасть змогу збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни”, – наголосили в НБУ.

У відомстві додали, що офіційний курс національної валюти до долара США залишиться й надалі фіксованим.

“Фіксація курсу гривні на рівні 29,25 грн за 1 дол. США на початку війни допомогла забезпечити стабільну роботу фінансової системи. Механізм фіксації курсу є стабілізатором економіки в поточних умовах. Війна триває вже майже п’ять місяців, за які відбулися суттєві зміни в нашій та світовій економіці. В таких умовах офіційний курс гривні на рівні 24 лютого вже не відповідає реаліям та поступово втрачає роль якоря для очікувань”, – заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

За його словами, продовження політики фіксованого курсу допоможе Нацбанку контролювати динаміку інфляції та підтримувати безперебійну роботу фінансової системи.

Щодо умов встановлення курсу продажу та купівлі валюти в готівковому і безготівковому сегментах ринку, то вони залишаються незмінними:

продаж та купівля валюти банками за заявками клієнтів у безготівковому сегменті валютного ринку й надалі здійснюватиметься за курсом, який не може більш як на 1% відхилятися від офіційного.

курс продажу валюти в готівковому сегменті валютного ринку і надалі визначатиметься попитом та пропозицією на ньому.

Окрім цього, НБУ дозволить банкам продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті).

Також Національний банк вживає окремих заходів для мінімізації витрачання міжнародних резервів на непріоритетні у воєнний час напрями. Тому з 21 липня запроваджено такі нововведення:

громадяни як і раніше матимуть змогу знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тис. грн (в еквіваленті) на місяць. Водночас ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів

зменшено щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті) до 30 тис. грн (в еквіваленті)

установлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті. Це обмеження не відчує переважна більшість громадян, які перебувають за кордоном

З 25 липня буде скасовано дозвіл для комерційних банків купувати готівкову гривню в іноземної фінансової установи за безготівкову іноземну валюту.

З 1 серпня буде змінено алгоритм розрахунку лімітів відкритої валютної позиції банками в частині неврахування збільшення резервів за валютними активами банків. Такий крок попередить можливість штучного завищення резервів банками за валютними активами для збільшення обсягів придбання іноземної валюти.

“Усі запроваджені з початку війни обмеження є тимчасовими заходами. Водночас зараз вони дають змогу економіці вистояти у війні та сприятимуть швидшому її відновленню після нашої перемоги”, – резюмував Шевченко.