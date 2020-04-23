Національний банк України прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року складе 6 %.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

“Інфляція помірно прискориться в подальші місяці і на кінець 2020 року становитиме 6 %, тобто залишиться в межах цільового діапазону”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заходи фіскальної та монетарної політик, спрямовані на підтримання бізнесу та населення, частково компенсують падіння споживчого попиту. Однак споживчий попит залишатиметься пригніченим ще досить тривалий час після завершення дії карантину, і це стане на заваді зростанню інфляції понад цільовий рівень у поточному році.

Інфляцію також стримуватиме зниження світових цін на енергоносії, яке і далі буде позначатися на вартості палива на внутрішньому ринку.

Водночас прискорення інфляції з поточних показників відбудеться, насамперед, унаслідок перенесення на ціни нещодавнього знецінення гривні.

Крім того, у першому кварталі 2021 інфляція тимчасово вийде за межі цільового діапазону через ефект низької бази порівняння, але в подальшому уповільниться до рівня середньострокової цілі в 5 %, де й залишатиметься надалі.

“Утримувати її на такому рівні допоможе як виважена монетарна політика Національного банку, так і стриманіша фіскальна політика після завершення пандемії та відновлення економічної активності”, – пояснили в регуляторі.