Про це на брифінгу повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко.

НБУ погіршив зростання української економіки з 3,8% до 3,1% у 2021 році. Падіння склало 0,7%.

Причиною стали карантинні обмеження, які у першому півріччі суттєво вплинули на бізнес. Також суттєвим чинником є зростання цін на енергоносії.

У другому півріччі регулятор фіксує зростання ділової активності, що сприяє відновленню економіки.

Чинниками, що сприятимуть зміцненню економіки в НБУ назвали рекордний урожай зернових культур, стійкий споживчий попит, відновлення будівництва та промисловості, а також пасажирообігу у перевезеннях.

У 2022 році Нацбанк очікує зростання ВВП на рівні 3,8% (раніше прогнозували 4%), а у 2023 році – 4%. Цьому сприятиме відновлення світової економіки та розширення внутрішнього попиту.

Також регулятор зберіг облікову ставку на рівні 8,5%. Наразі – до грудня. Однак Нацбанк готовий підвищити облікову ставку до 10-11%, якщо буде зростати інфляція.