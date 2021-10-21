Про це на брифінгу повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко.
НБУ погіршив зростання української економіки з 3,8% до 3,1% у 2021 році. Падіння склало 0,7%.
Причиною стали карантинні обмеження, які у першому півріччі суттєво вплинули на бізнес. Також суттєвим чинником є зростання цін на енергоносії.
У другому півріччі регулятор фіксує зростання ділової активності, що сприяє відновленню економіки.
Чинниками, що сприятимуть зміцненню економіки в НБУ назвали рекордний урожай зернових культур, стійкий споживчий попит, відновлення будівництва та промисловості, а також пасажирообігу у перевезеннях.
Також регулятор зберіг облікову ставку на рівні 8,5%. Наразі – до грудня. Однак Нацбанк готовий підвищити облікову ставку до 10-11%, якщо буде зростати інфляція.
- Раніше Міжнародний валютний фонд оновив свої прогнози відновлення економіки – щодо перспектив України у 2021 році вони стали більш песимістичними та склали 3,5% замість 4%.
- Нагадаємо, протягом поточного року майже 95% українців відчули зростання цін.
- Також повідомлялось, що в Україні рекордно зросли ціни на продукти. Втім, на думку експертів, у найближчі кілька місяців збільшення цін може вповільнитися.ввп
- Черговий транш Міжнародного валютного фонду у розмірі $750 має надійти в Україну наприкінці листопада або початку грудня.