У вівторок, 8 червня, правління Національного банку України (НБУ) погодило кандидатуру Герхарда Бьоша на посаду голови правління державного “ПриватБанку”

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що кандидатуру Бьоша погодили за результатами розгляду пакета документів та співбесіди, проведеної правлінням регулятора.

“Ми вітаємо Герхарда Бьоша з погодженням його кандидатури на посаду голови правління “ПриватБанку” та впевнені, що його професіоналізм сприятиме подальшому розвитку банку”, – заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

Нагадаємо, що 28 травня Наглядова рада “ПриватБанку” призначила Герхарда Бьоша (Boesch Gerhard) новим головою правління. Наглядова рада позиціює Бьоша як банкіра з 35-річним стажем, що працював на керівних провідних посадах у банківському секторі України.

Що відомо про Герхарда Бьоша?

Згідно з інформацією на сайті “Райффайзен Банку Аваль”, першим заступником голови правління якого Бьош був упродовж останніх років, він є магістром соціально-економічних наук (Віденський Університет, Австрія).

7 років (1986-1993) присвятив економічним дослідженням у сфері процентних ставок та валютних прогнозів, потім 11 років працював у різних банках на посадах начальника відділу/управління.

У 2004 прийшов у “Райффайзен”, де обіймав посаду голови департаменту світового казначейства та ринків. З 2006 в цьому ж банку став заступником голови правління, з 2010 був першим заступником.

Напередодні призначення у “ПриватБанк”, в березні поточного року, Бьош за згодою сторін пішов з “Райффайзен”. Його повноваження припинилися 30 квітня.