Національний банк України переглянув прогноз інфляції на 2020 рік у бік зменшення – до 4,1%.

Про це поінформували в пресслужбі НБУ.

Так, Нацбанк покращив прогноз інфляції на 2020 рік з 4,7% (в липневому прогнозі) до 4,1%.

“З огляду на слабку динаміку споживчих цін у III кварталі Національний банк переглянув річний прогноз інфляції у бік зменшення – до 4,1%. Прискорення зростання цін наприкінці цього року зумовлюватиметься насамперед подальшим відновленням економічної активності на тлі збереження м’якої монетарної та фіскальної політики, а також подорожчанням енергоносіїв”, – йдеться в повідомленні

При цьому НБУ погіршив прогноз інфляції на наступний рік з 5,5% до 6,5%.

У Нацбанку наголошують, що в 2021 році зростання споживчих цін прискориться до 6,5% “під впливом пожвавлення економіки, ефекту від цьогорічного послаблення гривні, а також значного підвищення мінімальної зарплати, що сприятиме внутрішньому попиту”.

“Втім, вихід за верхню межу цільового діапазону (5% ± 1, – ред.) буде тимчасовим. Національний банк допускає короткочасне відхилення інфляції від цілі, щоб економіка швидше повернулася на шлях стійкого зростання”, – заявили в пресслужбі.

Варто відзначити, що НБУ зберіг свої інфляційні прогнози на 2022 рік – інфляція знизиться до 5%.

Що стосується ВВП, то прогноз на поточний рік залишається незмінним.

“Українська економіка скоротиться на 6% у 2020 році, однак у наступні роки повернеться до зростання на рівні близько 4%… Скорочення економіки за підсумками року є наслідком насамперед складного для бізнесу II кварталу, в якому застосовувалися найжорсткіші карантинні обмеження. Водночас ділова активність помітно пожвавилася в умовах поступового пом’якшення обмежень”, – розповіли в НБУ.

Відзначається, що основним драйвером зростання ВВП на рівні 4% у 2021-2022 роках залишатиметься приватне споживання. Економічне зростання підтримають фіскальні стимули, м’яка монетарна політика та відновлення зовнішнього попиту.

“Важливою передумовою такого сценарію є відсутність у майбутньому жорстких карантинних обмежень як в Україні, так і у світі”, – уточнили в пресслужбі.

Варто зазначити, що правління Національного банку вкотре ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін на рівні 6% річних. Водночас в НБУ готові будуть підвищити облікову ставку у 2021 році в разі посилення інфляційного тиску.