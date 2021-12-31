Національний банк з 1 січня 2022 року посилює вимоги до капіталу банків відповідно до раніше анонсованих планів. Ці вимоги покликані збільшити стійкість банків потенційним кризовим явищам.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, запроваджується підвищення ваги ризику для незабезпечених споживчих кредитів фізичним особам з 125% до 150%. Тепер на кожні 10 грн кредиту банк повинен тримати 1,5 грн регулятивного капіталу. Таким чином, збільшиться частка незабезпечених споживчих кредитів, які банки фінансуватимуть не депозитами вкладників, а власним капіталом.

Крім того, 1 січня 2022 року передбачається запровадження мінімальних вимог щодо покриття капіталом операційного ризику у розмірі 50% розрахункового розміру зі збільшенням до 100% з 1 січня 2023 року.

Згідно з міжнародними стандартами, банки мають тримати капітал на покриття не лише кредитних, а й операційних ризиків. Вагомість вимог до капіталу під покриття операційного ризику лише зростає через нові можливості для шахрайства у разі переходу бізнесу в онлайн.

Також з 1 січня заплановано наступний етап підвищення ваги ризику щодо ОВДП в іноземній валюті до 50% з подальшим зростанням до 100% з 1 липня 2022 року.

Крім того, відбудеться підвищення з поточних 25% до 50% частини вартості непрофільних активів, яка віднімається від основного капіталу.

Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у листопаді 2021 року у національній валюті становили 31,9% річних. У порівнянні з жовтнем ставки знизилися на 2,0 п.