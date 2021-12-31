Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, запроваджується підвищення ваги ризику для незабезпечених споживчих кредитів фізичним особам з 125% до 150%. Тепер на кожні 10 грн кредиту банк повинен тримати 1,5 грн регулятивного капіталу. Таким чином, збільшиться частка незабезпечених споживчих кредитів, які банки фінансуватимуть не депозитами вкладників, а власним капіталом.

Крім того, 1 січня 2022 року передбачається запровадження мінімальних вимог щодо покриття капіталом операційного ризику у розмірі 50% розрахункового розміру зі збільшенням до 100% з 1 січня 2023 року.

Згідно з міжнародними стандартами, банки мають тримати капітал на покриття не лише кредитних, а й операційних ризиків. Вагомість вимог до капіталу під покриття операційного ризику лише зростає через нові можливості для шахрайства у разі переходу бізнесу в онлайн.

Також з 1 січня заплановано наступний етап підвищення ваги ризику щодо ОВДП в іноземній валюті до 50% з подальшим зростанням до 100% з 1 липня 2022 року.

Крім того, відбудеться підвищення з поточних 25% до 50% частини вартості непрофільних активів, яка віднімається від основного капіталу.

Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у листопаді 2021 року у національній валюті становили 31,9% річних. У порівнянні з жовтнем ставки знизилися на 2,0 п.