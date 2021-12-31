Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Зокрема, запроваджується підвищення ваги ризику для незабезпечених споживчих кредитів фізичним особам з 125% до 150%. Тепер на кожні 10 грн кредиту банк повинен тримати 1,5 грн регулятивного капіталу. Таким чином, збільшиться частка незабезпечених споживчих кредитів, які банки фінансуватимуть не депозитами вкладників, а власним капіталом.
Крім того, 1 січня 2022 року передбачається запровадження мінімальних вимог щодо покриття капіталом операційного ризику у розмірі 50% розрахункового розміру зі збільшенням до 100% з 1 січня 2023 року.
Згідно з міжнародними стандартами, банки мають тримати капітал на покриття не лише кредитних, а й операційних ризиків. Вагомість вимог до капіталу під покриття операційного ризику лише зростає через нові можливості для шахрайства у разі переходу бізнесу в онлайн.
Також з 1 січня заплановано наступний етап підвищення ваги ризику щодо ОВДП в іноземній валюті до 50% з подальшим зростанням до 100% з 1 липня 2022 року.
Крім того, відбудеться підвищення з поточних 25% до 50% частини вартості непрофільних активів, яка віднімається від основного капіталу.
Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у листопаді 2021 року у національній валюті становили 31,9% річних. У порівнянні з жовтнем ставки знизилися на 2,0 п.
- Національний банк України (НБУ) прогнозує виведення бізнесом дивідендів з України на суму понад $8 млрд.
- 1 грудня в НБУ спрогнозували різке здорожчання товарів та послуг в Україні на основі щомісячного розрахунку індексу очікувань ділової активності (ІОДА). Підприємства всіх секторів економіки прогнозують зростання цін на власну продукцію на тлі здорожчання сировини, матеріалів та товарів постачальників.
- У жовтні Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП, але зберіг рівень облікової ставки.