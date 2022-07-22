Керівник групи аналітиків Trap Aggressor Гліб Канєвський вважає, що Національний банк України мав ініціювати націоналізацію “Альфа-банку” за аналогічною процедурою, коли у 2016 році держава змінила власника “ПриватБанку”. Однак в НБУ досі цього не зробили і пояснили чому.

Про це повідомляє неурядова організація StateWatch.

НБУ повинен ініціювати націоналізацію “Альфа-банку”, який належить декільком російським олігархам – Михайлу Фрідману, Петру Авену, Герману Хану та Олексію Кузмічьову.

Зокрема керівник групи аналітиків Trap Aggressor Гліб Канєвський вважає, що Нацбанк мав би ініціювати націоналізацію “Альфа-банку” за аналогічною процедурою, коли у 2016 році держава змінила власника “ПриватБанку”.

Підставою для націоналізації повинні стати санкції, які проти олігархів запровадили Євросоюз та Велика Британія. Однак в НБУ досі не зробили нічого, для націоналізації фінустанови. Більш того, українська влада також не запровадила персональних санкцій щодо вище вказаних оліграхів.

“Націоналізація “Альфа-банку” мала запевнити міжнародних партнерів, що Україна реалізує санкції до активів російських олігархів, аналогічно тому, як вже вчиняють західні партнери”, – пояснив Канєвський.

Тому аналітики Trap Aggressor надіслали запит до Нацбанку з проханням прояснити, чому НБУ не займається питанням націоналізації “Альфа-банку”, який, за даними ЗМІ, змінить назву на “Сенс Банк”.

НБУ відповів на запит аналітиків. У відповіді мовиться, що Нацбанк визнав “небездоганною ділову репутацію власників істотної участі в АТ “Альфа-банк”” та застосував заходи впливу – заборонив Фрідману, Авену, Хану та Кузмічьову – використовувати своє право голосу.

Після цього право голосу щодо акцій “Альфа-банку”, а також право брати участь в управлінні банком перейшло до довіреної особи болгарського економіста Сімеона Дянкова, кандидатура якого була погоджена НБУ.

Варто зауважити, що раніше Trap Aggressor опублікував журналістське розслідування про те як російський “Альфа-банк” продовжував кредитувати підприємства російського військово-промислового комплексу після анексії Криму та збройної агресії армії РФ на Донбасі у 2014 році.