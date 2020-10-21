Відповідне рішення ухвалили у вівторок, 20 жовтня, повідомляє Економічна правда з посиланням на власні джерела в НБУ.
Зокрема, правління НБУ внесло зміни у структуру регулятора, створивши у ньому нову структурну вертикаль: Департамент методології регулювання діяльності банків, Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінустанов, Управління захисту прав споживачів фінансових послуг, Департамент з управління діяльністю корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ.
За даними ЗМІ, цю вертикаль управління НБУ закріпили за Катериною Рожковою. Натомість з підпорядкування Рожкової забрали 6 ключових департаментів для нагляду за банківським ринком. Тепер чиновниця відповідає за функціонування 3 підрозділів, які не відіграють суттєвого значення у регулюванні банківської діяльності.
До ухвалення цього рішення Рожковій підпорядковувалися 7 структурних підрозділів:
- Департамент банківського нагляду;
- Департамент виїзних перевірок;
- Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг;
- Департамент фінансового моніторингу;
- Департамент ліцензування;
- Департамент методології регулювання діяльності банків;
- Департамент аналітики та наглядових технологій.
Всі департаменти, окрім Департаменту методології регулювання діяльності банків, перейшли у підпорядкування Шевченка. Таким чином чиновник керує 15 підрозділами.
- Раніше команда Національного банку України оприлюднила заяву з вимогою припинити політичний тиск на НБУ. Вона адресована громадськості, експертній та бізнес-спільноті, медіа, вищим органам влади та міжнародним організаціям. У заяві зазначено, що кожен співробітник НБУ прийшов туди працювати, щоб “служити інтересам громадян, а не тієї чи іншої політичної сили”.