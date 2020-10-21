Відповідне рішення ухвалили у вівторок, 20 жовтня, повідомляє Економічна правда з посиланням на власні джерела в НБУ.

Зокрема, правління НБУ внесло зміни у структуру регулятора, створивши у ньому нову структурну вертикаль: Департамент методології регулювання діяльності банків, Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінустанов, Управління захисту прав споживачів фінансових послуг, Департамент з управління діяльністю корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ.

За даними ЗМІ, цю вертикаль управління НБУ закріпили за Катериною Рожковою. Натомість з підпорядкування Рожкової забрали 6 ключових департаментів для нагляду за банківським ринком. Тепер чиновниця відповідає за функціонування 3 підрозділів, які не відіграють суттєвого значення у регулюванні банківської діяльності.

До ухвалення цього рішення Рожковій підпорядковувалися 7 структурних підрозділів:

Департамент банківського нагляду;

Департамент виїзних перевірок;

Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг;

Департамент фінансового моніторингу;

Департамент ліцензування;

Департамент методології регулювання діяльності банків;

Департамент аналітики та наглядових технологій.

Всі департаменти, окрім Департаменту методології регулювання діяльності банків, перейшли у підпорядкування Шевченка. Таким чином чиновник керує 15 підрозділами.