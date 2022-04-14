Національний банк України прогнозує, що інфляція може перевищити позначку 20% – у зв'язку з російським вторгненням.

Про це інформує пресслужба Національного банку України.

Наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну дедалі посилюють інфляційний тиск. Він частково й надалі стримуватиметься заходами уряду та НБУ, однак інфляція набирає обертів, з відповідним наслідком – зростанням споживчих цін. Зокрема, у березні інфляція становила 13,7% (у лютому – 10,7%).

Стрімке здорожчання насамперед торкнеться харчових продуктів, фармацевтичних товарів і пального.

За оцінками Нацбанку, надалі інфляція може перевищити позначку 20%, але залишатиметься контрольованою. Причинами інфляції є:

порушення виробничих процесів;

логістичні проблеми через тимчасову окупацію частини територій, руйнування транспортної інфраструктури та, як наслідок, нерівномірно розподілена пропозиція за окремими регіонами;

ефекти перенесення девальвації обмінного курсу гривні, яка відбулася напередодні війни;

висока вартість енергоносіїв у світі, що тиснутиме на вартість палива та товарів і послуг зі значною часткою енергоносіїв у собівартості;

фізичне знищення активів багатьох підприємств.

Однак, наразі бізнес поступово відновлює свою діяльність, долаючи виклики воєнного часу, а кількість підприємств, які повністю припинили свою діяльність, знизилася з 30% (у перші тижні березня) до 23% (на початку квітня). За оцінками Національного банку, економіка поступово відновлюватиметься, однак реальний ВВП у 2022 році може скоротитися не менш ніж на третину.