Про це повідомила пресслужба НБУ.

Монету номіналом у дві гривні введено в обіг 28 грудня 2022 року. Павло Глазовий є заслуженим діячем мистецтв України, лауреатом премії імені Остапа Вишні (1988 рік) та першим лауреатом премії імені Петра Сагайдачного (1996 рік). Його джерелами творчості були скарби живої мови та народної мудрості.

На аверсі монети розміщено напис “Україна”, а праворуч від нього ‒ малий Державний Герб України та рік карбування монети 2022. У центрі композиції зображено крісло-гойдалку, над яким пролітає муза поета-сатирика. Також праворуч ‒ театральні маски як символ театру життя, яке висміює та викриває автор.

На реверсі розміщено портрет поета-гумориста. Навколо є написи: “усмішки”, “байки” та “гуморески” ‒ найпопулярніші жанри, в яких він творив . Також по обох боках зазначено образи героїв його гуморесок. Ще підписано роки життя поета (1922 — 2004) та його ім’я.