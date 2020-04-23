Про це повідомила пресслужба регулятора.

“Продовження пом’якшення монетарної політики має на меті подальшу підтримку економіки в умовах пандемії та карантинних заходів”, – пояснили в НБУ.

Зазначається, що інфляція у березні-квітні була нижчою, ніж очікувалося, попри тимчасове зростання цін протягом перших тижнів карантинних заходів.

Зокрема, зростання споживчих цін у минулому місяці у річному вимірі сповільнилося до 2,3 %.

В Нацбанку пояснили, що зростання цін стримували насамперед три фактори: здешевлення енергоносіїв на світових ринках, відображення залишкових ефектів від торішнього зміцнення гривні, а також збільшення пропозиції сирих продуктів харчування. Ці чинники переважили зворотний тиск на ціни з боку березневого послаблення гривні та ажіотажного попиту на окремі товари після запровадження карантинних заходів.

Прогнозується, що у квітні інфляція також залишатиметься низькою.

При цьому, інфляція помірно прискориться в подальші місяці і на кінець 2020 року становитиме 6 %, тобто залишиться в межах цільового діапазону. Заходи фіскальної та монетарної політик, спрямовані на підтримання бізнесу та населення, частково компенсують падіння споживчого попиту.

“Однак споживчий попит залишатиметься пригніченим ще досить тривалий час після завершення дії карантину, і це стане на заваді зростанню інфляції понад цільовий рівень у поточному році”, – додали в пресслужбі.

Крім того, Національний банк очікує подальшого зниження облікової ставки до 7 % упродовж цього року.

Облікова ставка НБУ – це монетарний інструмент, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових ресурсів. Облікова ставка є базовим індикатором для оцінки вартості грошових коштів.