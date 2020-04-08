У Національному банку України попередили про шахрайства з банківськими картками. Зокрема, зловмисники намагаються отримати банківські дані під приводом "виплати державної допомоги".

Про це повідомила пресслужба регулятора.

“На жаль, навіть зараз шахраї не залишають спроб ошукати українців. Вони масово розсилають SMS повідомлення від імені банків із пропозицією отримати нібито “державну допомогу”. Для цього вони вимагають повідомити номер своєї платіжної картки, термін її дії та іншу інформацію”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зміст таких повідомлень може дещо різнитися, проте їх мета однакова – отримання персональних відомостей про громадян та їхні платіжні картки.

У зв’язку з цим НБУ рекомендує:

не відповідати на такі повідомлення;

не телефонувати за вказаними номерами;

не переходити за посиланнями, що містяться в таких повідомленнях;

не розголошувати та не пересилати нікому в жодному разі свої персональні дані, термін дії платіжної картки та код безпеки CVC (три цифри на звороті картки).

Наголошується, що працівники банків не мають права та повноважень запитувати персональні дані клієнтів, ПІН-коди до платіжних карток, динамічні коди підтверджень платежів та будь-яку іншу інформацію стосовно особистих рахунків.

“У разі нарахування будь-яких пенсійних, соціальних чи інших державних виплат (зокрема одноразової допомоги в розмірі 1000 грн) банки не телефонують клієнтам, не пишуть SMS повідомлень, не запитують номер платіжної картки, термін її дії та інші персональні дані”, – додали у Нацбанку.