Національний банк України спростив низку валютних обмежень для волонтерів та благодійних організацій, а також з огляду на рекордну ліквідність банківської системи змінив умови надання рефінансування банкам.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

У заяві Нацбанку зазначається, що із 5 листопада внесено зміни стосовно придбання товарів за кордоном оборонного призначення. Доповнено тепловізорами та низкою інших приладів перелік товарів оборонного призначення для придбання яких з метою підтримання обороноздатності України волонтери – фізичні особи мають змогу розраховуватися гривневими платіжними картками за кордоном без обмежень. Зокрема, фізичні особи мають змогу купувати валюту та переказувати її за кордон, але у межах щомісячного ліміту 400 тис. грн в еквіваленті.

До відповідного переліку також входять: рації, бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги.

Також зміни стосуються використання іноземної валюти благодійними фондами. Відтак, під час задоволення заявок на купівлю іноземної валюти для імпортних контрактів банки не враховуватимуть залишки коштів у іноземній валюті на рахунках благодійних фондів та не вимагатимуть їх продажу чи використання.

“Це рішення ухвалювалося з огляду на те, що іноземна валюта може надходити на рахунки благодійних фондів як допомога з цільовим призначенням. Відповідні зміни не матимуть значного впливу на міжнародні резерви та ухвалювалися, зважаючи на вагоме значення благодійних фондів, зокрема в умовах воєнного стану”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, відтепер змінено умови надання рефінансування банкам. НБУ припиняє проведення операцій із бланкового рефінансування банків. Водночас банкам і надалі доступні класичні кредити рефінансування під забезпечення.

“Дострокове погашення кредитів рефінансування та успішне проходження банківським сектором випробування повномасштабною війною, бланкове рефінансування, що дало змогу на початку війни втримати стабільність фінансової системи, на сьогодні втратило свою актуальність”, – пояснили у Нацбанку.