Про це повідомляє видання “Економічна правда” з посиланням на дані Нацбанку.

Зазначається, що 13 листопада 2020 року відбулись кількісні тендери з рефінансування банків строками:

– до 84 днів, за результатами якого задоволено заявки 4 банків на загальну суму 431,0 млн грн за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних;

– до 1 820 днів, за результатами якого задоволені заявки 12 банків на загальну суму 16,146 млрд грн за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних.

“Укрексімбанк” (10,76 млрд грн),

“Альфа-Банк” (2,8 млрд грн),

“Акордбанк” (700 млн грн),

“Таскомбанк” (570 млн грн),

“Альянс” (500 млн грн),

“Банк 3/4” (257 млн грн),

“Січ” (250 млн грн),

“Перший інвестиційний банк” (185 млн грн),

“Львів” (139 млн грн),

“Кредит Дніпро” (115 млн грн),

“Індустріалбанк” (75 млн грн),

“Кристалбанк” (63 млн грн),

“Авангард” (60 млн грн),

“Піреус Банк” (40 млн грн),

“Грант” (46 млн грн),

“Глобус” (19 млн грн).

В коментарі #Буквам інвестиційний банкір Сергій Фурса зазначив, що рефінансування може означати початок емісії гривні. Експерт підтверджує, що зовнішніх інвесторів, які хотіли би купили ОВДП, насправді зараз немає.

Щодо прогнозів для України після видачі рефінансування банкам, то Сергій Фурса пропонує почекати на результати аукціону.