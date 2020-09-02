Про це повідомляється на сайті НБУ.

Монети можна буде здати в банки протягом трьох років.

“Монети номіналом 25 копійок і все банкноти гривні старих зразків, введені в обіг до 2003 року, перестають бути засобом платежу при здійсненні розрахунків готівкою і будуть вилучені з обігу з 01 жовтня 2020 року”, – йдеться в повідомленні.

Також в НБУ повідомили, що будуть активніше виводити з обігу паперові банкноти 1 і 2 гривні і монети 1 гривня зразка 1996 року, замінюючи їх на відповідні обігові монети зразка 2018 року.