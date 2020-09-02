Про це повідомляється на сайті НБУ.
Монети можна буде здати в банки протягом трьох років.
“Монети номіналом 25 копійок і все банкноти гривні старих зразків, введені в обіг до 2003 року, перестають бути засобом платежу при здійсненні розрахунків готівкою і будуть вилучені з обігу з 01 жовтня 2020 року”, – йдеться в повідомленні.
Також в НБУ повідомили, що будуть активніше виводити з обігу паперові банкноти 1 і 2 гривні і монети 1 гривня зразка 1996 року, замінюючи їх на відповідні обігові монети зразка 2018 року.
- Раніше повідомлялося, що 3 червня Національний банк України ввів в обіг монети номіналом 10 гривень.
- 1 жовтня 2019 в Україні перестали бути платіжним засобом дрібні монети 1, 2 і 5 копійок.