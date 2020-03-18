Про це він сказав у своєму зверненні до українців, яке опубліковано на Facebook-сторінці Зеленського.
“Сьогодні я підписав закон, який забороняє банкам нараховувати будь-які пені, штрафи, підвищені відсотки за кредитами на споживчі потреби. Протягом двох днів Національний банк розробить пільговий режим для всіх позичальників на час карантину”, – сказав Зеленський.
- Нагадаємо, 17 березня в Україні було зафіксовано 7 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Кількість хворих в країні зросла до 14. Також зафіксовано другий випадок смерті від коронавірусу COVID-19. Загинула 33-річна жінка з Чернівецької області. Від коронавируса COVID-19 за кордоном лікуються 12 громадян України. Ще понад 700 перебувають на карантині.
- З 12 березня по 3 квітня в країні введений карантин. Жорсткі заходи діють з 17 березня. Зупинені міжнародні пасажирські перевезення, а також перевезення між містами і областями країні. Міські перевезення можуть здійснюватися в режимі до 10 осіб в маршрутних таксі, тролейбусах. Масові зібрання також заборонені.