Національний банк України розробить пільговий режим для всіх позичальників на час карантину.

Про це він сказав у своєму зверненні до українців, яке опубліковано на Facebook-сторінці Зеленського.

“Сьогодні я підписав закон, який забороняє банкам нараховувати будь-які пені, штрафи, підвищені відсотки за кредитами на споживчі потреби. Протягом двох днів Національний банк розробить пільговий режим для всіх позичальників на час карантину”, – сказав Зеленський.

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