Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
В НБУ зазначили, що в операції взяли участь 12 із 14 системно важливих банків. Вже найближчим часом вони зможуть поповнити свої каси валютною готівкою і задовольнити попит клієнтів.
Натомість вже у понеділок, 12 вересня, відбудеться наступна операція обміну готівкової валюти на безготівкову. Цього разу банкам буде запропоновано до обміну готівковий євро.
“Звертаємо увагу, що проблема з нестачею готівкової валюти в касах окремих банків є тимчасовою. Вона виникла через ситуативні логістичні труднощі з доставленням готівкових доларів США з-за кордону та має вирішитися найближчим часом”, – розповіли в Нацбанку.
Крім того, в НБУ наголосили, що проводитимуть операції з обміну готівкової валюти на безготівкову, доки це буде необхідно. А також НБУ рекомендує банкам збільшити обсяги завезення готівкової валюти, щоб унеможливити виникнення подібних труднощів у майбутньому.
“Операції з обміну готівкової валюти на безготівкову між Національним банком та банками жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України”, – підкреслили в Нацбанку.
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