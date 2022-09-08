Національний банк України у четвер провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий, майже всі запропоновані 100 мільйонів доларів були вибрані банками.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

В НБУ зазначили, що в операції взяли участь 12 із 14 системно важливих банків. Вже найближчим часом вони зможуть поповнити свої каси валютною готівкою і задовольнити попит клієнтів.

Натомість вже у понеділок, 12 вересня, відбудеться наступна операція обміну готівкової валюти на безготівкову. Цього разу банкам буде запропоновано до обміну готівковий євро.

“Звертаємо увагу, що проблема з нестачею готівкової валюти в касах окремих банків є тимчасовою. Вона виникла через ситуативні логістичні труднощі з доставленням готівкових доларів США з-за кордону та має вирішитися найближчим часом”, – розповіли в Нацбанку.

Крім того, в НБУ наголосили, що проводитимуть операції з обміну готівкової валюти на безготівкову, доки це буде необхідно. А також НБУ рекомендує банкам збільшити обсяги завезення готівкової валюти, щоб унеможливити виникнення подібних труднощів у майбутньому.

“Операції з обміну готівкової валюти на безготівкову між Національним банком та банками жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України”, – підкреслили в Нацбанку.