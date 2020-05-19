Про це повідомляє прес–служба Національного банку в Facebook.

Уточнюється, що сувенірна банкнота буде випущена 20 травня. Вона буде виготовлена зі срібла 999,9 проби і буде важити не менше 124,4 м

При цьому на лицьовій стороні банкноти буде зображений портрет вченого Володимира Вернадського, а на зворотному боці – будівля Президії Національної академії наук України.

Сувенірна банкнота буде випущена тиражем в 300 екземплярів.

У Нацбанку повідомляють, що банкноту продаватимуть на електронному аукціоні, про проведення якого повідомлять додатково.