Про це повідомляє прес–служба Національного банку в Facebook.
Уточнюється, що сувенірна банкнота буде випущена 20 травня. Вона буде виготовлена зі срібла 999,9 проби і буде важити не менше 124,4 м
При цьому на лицьовій стороні банкноти буде зображений портрет вченого Володимира Вернадського, а на зворотному боці – будівля Президії Національної академії наук України.
Сувенірна банкнота буде випущена тиражем в 300 екземплярів.
У Нацбанку повідомляють, що банкноту продаватимуть на електронному аукціоні, про проведення якого повідомлять додатково.
- Національний банк України з 3 червня 2020 року введе в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово замінять відповідні банкноти.