У вівторок, 1 грудня, Національний банк України випустив дві пам’ятні монети. Обидві монети присвячені історії української держави.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Зазначається, що одна з монет викарбувана у пам’ять Самійла Величка – відомого козацького літописця, автора історичних праць з української історії середини XVII – початку XVIII ст. Монета номіналом 10 гривень виготовлена зі срібла тиражем у 3 тисячі штук. Її викарбували в рамках серії “Герої козацької доби”.

Друга монета – “Місто Слов’янськ”. Її присвятили місту, яке стало своєрідним символом боротьби українських воїнів за свої землі на Донбасі. Монета номіналом 5 гривень виконана з нейзильберу тиражем у 35 тисяч штук.

Монети вводяться в обіг з 1 грудня.