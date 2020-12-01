Про це повідомили у пресслужбі НБУ.
Зазначається, що одна з монет викарбувана у пам’ять Самійла Величка – відомого козацького літописця, автора історичних праць з української історії середини XVII – початку XVIII ст. Монета номіналом 10 гривень виготовлена зі срібла тиражем у 3 тисячі штук. Її викарбували в рамках серії “Герої козацької доби”.
Друга монета – “Місто Слов’янськ”. Її присвятили місту, яке стало своєрідним символом боротьби українських воїнів за свої землі на Донбасі. Монета номіналом 5 гривень виконана з нейзильберу тиражем у 35 тисяч штук.
Монети вводяться в обіг з 1 грудня.
- Національний банк України вводить в обіг монету номіналом 10 гривень, яка присвячена Державній прикордонній службі України. На аверсі монети: вгорі — малий Державний герб України; в центрі — емблема Державної прикордонної служби України.