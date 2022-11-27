На знак пошани до героїв, захисників і мешканців Маріуполя Національний банк випустив пам’ятну медаль "Місто героїв – Маріуполь".

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Так, дизайн для медалі створила київська художниця Марина Куц. За її задумом, реверс медалі містить образ відданого Україні воїна, навколо якого – стилізовані уламки, зброя, перехрестя прицілу.

На аверсі медалі зображено композицію, що символізує місто-герой: фасад драматичного театру під прицілом та стилізовані конструкції Азовсталі, на які летять бомби.

У написанні слова “Маріуполь” літеру “і” заміняє свічка як символ пам’яті за загиблими, а літера “о” імітує карту міста, створену з двох профілів – дитячого та дорослого, як символ примусової депортації.

Унизу на тлі стилізованих хвиль зображено якір – один з геральдичних елементів, що міститься на гербі Маріуполя. Це образ надії на звільнення та відродження українського міста.

“86 днів тривала оборона Маріуполя та Азовсталі. З них 82 – в повному оточенні. Маріуполь – це урок стійкості, незламності та героїзму. Насамперед цей урок нам дали захисники Азовсталі, – наголосив Голова Нацбанку Андрій Пишний. – Ми шануємо кожного з них, вклоняємося кожному, пам’ятатимемо кожного. Хто загинув, хто досі перебуває в полоні, хто повернувся з міста Марії та надалі прагне захищати свої принципи та свою країну. Безумовно, це один із найвидатніших проявів звитяги українських воїнів у новітній історії”.

У пресслужбу зауважили, що медаль виготовлено з нейзильберу, її тираж – до 100 000 штук (зокрема до 50 000 штук у 2022 році).

Першу пам’ятну медаль, присвячену щойно звільненому з тимчасової окупації Херсону, випущено 19 листопада 2022 року. Другу, присвячену нескореному Харкову, випущено 21 листопада цього року. У цьому році також заплановано випуск пам’ятної медалі “Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь” (5 грудня 2022 року).