Сьогодні, 15 вересня, Національний банк України ввів у обіг нову пам’ятну монету “Володимирський собор у місті Київ”.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Ця монета продовжує серію “Пам’ятки архітектури України”. Саме тому вона присвячена одній з архітектурних перлин Києва – Володимирському собору.

На аверсі монети на орнаментальному тлі зображено головний фасад Володимирського собору, використано кольоровий друк – тамподрук. Натомість на реверсі – фрагмент орнаменту арки бокових дверей собору, виконаний барельєфом, під яким роки його будівництва: 1862 – 1882.

Монета виготовлена з нейзильберу, номіналом 5 гривень. Її тираж – 35 000 штук, зокрема 10 000 штук у сувенірній обгортці. Придбати монету можна за 107 грн, натомість монета запакована у сувенірну обгортку буде коштувати – 173 грн.

У повідомленні зазначається, що ця пам’ятна монета – 51-ша в серії “Пам’ятки архітектури України”. Авторкою дизайну монети є київська художниця, мистецтвознавиця Марія Скоблікова, яка обрала доволі лаконічне і водночас яскраве композиційне рішення.

“Аби зберегти інтригу, додамо, що плануємо в наступному році випустити набір із двох срібних пам’ятних монет “Володимирський собор у м. Київ”, які детальніше представлять світу екстер’єр та інтер’єр Володимирського собору”, – розповіли у НБУ.

Варто зазначити, що 8 липня, в Естонії розпочався продаж монети номіналом 2 євро, яку присвятили Україні. Кошти від продажу цієї монети перерахують на підтримку боротьби України за свободу.

Монета була розроблена вимушено переміщеною українкою Дарією Тітовою, яка втікла від війни. Дівчина навчається в Естонській академії мистецтв, проте родом вона з Харкова.

За словами авторки дизайну монети, участь у конкурсі допомогла їй впоратися з відчуттям безпорадності. На монеті номіналом 2 євро, присвяченій Україні, зображена дівчина як символ ніжності, яка оберігає пташку на долоні. На монеті також зображені колоски зерна.