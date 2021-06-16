Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, регулятор:

1. Розширив можливості використання рахунків умовного зберігання (ескроу):

– приватні нотаріуси зможуть відкривати рахунок умовного зберігання (ескроу) для вчинення нотаріальних дій із прийняття від боржника грошової суми боргу; – бенефіціари рахунку умовного зберігання (ескроу) (зазначені у договорі, як отримувачі коштів з цього рахунку) зможуть давати вказівку банку для перерахування іншій особі коштів з такого рахунку;

2. Визначив порядок обігу нових цінних паперів – ощадних сертифікатів банку;

3. Врегульовував питання відкриття рахунків міжнародним організаціям:

– для Організації Об’єднаних Націй визначений порядок відкриття рахунків; – для іноземних представництв, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, та юридичних осіб-нерезидентів зменшений перелік документів, що подаються під час відкриття рахунків (скасовано подання копії посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію представництва на території України/копії документа, що підтверджує взяття юридичної особи-нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску);

4. Надав громадянам право під час відкриття рахунків пред’являти працівнику банку е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон, е-свідоцтво про народження та дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з використанням мобільного додатку “Дія”.

Зазначається, що такі норми передбачені постановою Правління Національного банку України від 14 червня 2021 року № 50 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, що набирає чинності з 16 червня 2021 року. Цим документом внесені зміни до:

– інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 1 квітня 2019 року № 56);

– положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними та фізичними особами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2003 року № 516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 року за № 1256/8577;

– порядку відкриття і закриття рахунків виборчих фондів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 липня 2020 року № 102.