Евакуйовані з Китаю українці і громадяни інших держав зараз знаходяться "не в 5-зірковому готелі", але розміщені в номерах по двоє і забезпечені гарячим харчуванням.

Про це заявив під час доповіді у Верховній Раді заступник міністра охорони здоров’я України Дмитро Коваль, повідомляє кореспондент #Букв.

“Люди перебувають, дійсно, не в п’ятизірковому готелі… Громадяни розміщені в номерах по двоє. Вони забезпечені гарячим харчуванням. Харчування готується не в цьому санаторії, а за принципом кейтерингу. Їжу люди вживають з одноразового посуду, який згодом збирається і після знезараження утилізується” , – зазначив Коваль.

“Каналізаційна система є окремою, як і водопостачання. Обробка стічних вод відбувається так само, як і в інфекційних лікарнях під час посиленого режиму”, – додав заступник міністра.

За його словами, в Україні раніше підготували одразу кілька місць для евакуації людей із Китаю, проте їх не розголошували для “запобігання поширенню панічних настроїв”.

Коваль уточнив, що евакуйовані люди “будуть потребувати психологічної допомоги”. У зв’язку з цим МОЗ комунікує з Червоним Хрестом, щоб залучити психологів.

Коментуючи вчорашні події в Нових Санжарах Полтавської області, Коваль заявив, що все це сталося “не без участі сторонніх осіб”.

“Нагадую, що ми сьогодні знаходимося в стані гібридної війни”, – зазначив він.

Раніше евакуйована з Китаю українка Олександра Волкова оприлюднила в Instagram Stories відео з кімнати медцентру в Нових Санжарах Полтавської області.

За словами дівчини, її поселили в кімнату, де двері не зачиняються, а душ вдарив її струмом.

Санаторій “Нові Санжари” Підписуйтесь на #Букви в Telegram: https://t.me/bykvu У санаторії “Нові Санжари” все дуже погано… Не та, блін, Конча-Заспа, яку обіцяв Зеленський 👎 Опубліковано Букви Пʼятниця, 21 лютого 2020 р.