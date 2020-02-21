Про це заявив під час доповіді у Верховній Раді заступник міністра охорони здоров’я України Дмитро Коваль, повідомляє кореспондент #Букв.
“Люди перебувають, дійсно, не в п’ятизірковому готелі… Громадяни розміщені в номерах по двоє. Вони забезпечені гарячим харчуванням. Харчування готується не в цьому санаторії, а за принципом кейтерингу. Їжу люди вживають з одноразового посуду, який згодом збирається і після знезараження утилізується” , – зазначив Коваль.
“Каналізаційна система є окремою, як і водопостачання. Обробка стічних вод відбувається так само, як і в інфекційних лікарнях під час посиленого режиму”, – додав заступник міністра.
За його словами, в Україні раніше підготували одразу кілька місць для евакуації людей із Китаю, проте їх не розголошували для “запобігання поширенню панічних настроїв”.
Коваль уточнив, що евакуйовані люди “будуть потребувати психологічної допомоги”. У зв’язку з цим МОЗ комунікує з Червоним Хрестом, щоб залучити психологів.
Коментуючи вчорашні події в Нових Санжарах Полтавської області, Коваль заявив, що все це сталося “не без участі сторонніх осіб”.
“Нагадую, що ми сьогодні знаходимося в стані гібридної війни”, – зазначив він.
Раніше евакуйована з Китаю українка Олександра Волкова оприлюднила в Instagram Stories відео з кімнати медцентру в Нових Санжарах Полтавської області.
За словами дівчини, її поселили в кімнату, де двері не зачиняються, а душ вдарив її струмом.
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У санаторії “Нові Санжари” все дуже погано…
Не та, блін, Конча-Заспа, яку обіцяв Зеленський 👎
Опубліковано Букви Пʼятниця, 21 лютого 2020 р.
- Напередодні евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями відбулися зіткнення.
- В результаті заворушень у Нових Санжарах за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських і одна цивільна особа. Поліція затримала 24 учасників протесту.