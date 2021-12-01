У пресслужбі народної депутатки Олени Шуляк прокоментували її листування з очільником Офісу Президента Андрієм Єрмаком, де той надіслав їй посилання на анонімний Telegram-канал, де розміщувалася інформація проти опозиційної депутатки від "Європейської Солідарності" Ірини Геращенко.

Про це повідомляють #Букви.

Журналіст #Букв звернувся до Олени Шуляк з проханням прокоментувати листування між нею та Єрмаком, але вона не відповідала на телефонні дзвінки. Після чого ми звернулися до пресслужби голови фракції “Слуга народу” Давида Арахамії з цим же проханням.

Було надано контакт Анастасії – прессекретарки Олени Шуляк, яка повідомила, що у цьому листуванні “не побачили жодної сенсації”, а коментар міститься “на паузі”.

“Подібні анонімні Telegram-канали Олена коментувала вже не раз у своїх інтерв’ю, що в усіх українців взагалі є така слабкість, коли вони підписуються на якісь Telegram-канали та інші не зовсім перевірені джерела інформації. Людина може бути підписана на Телеграм-канал, але це ж не означає, що всю інформацію сприймає за чисту монету. Цей коментар на паузі, бо не бачимо у цьому жодної сенсації”, – відповіла телефоном Анастасія, прессекретарка Олени Шуляк.

За її словами, Шуляк наразі не може прокоментувати цю тему, оскільки бере участь у засіданні парламентського комітету, а потім в її розкладі заплановано ряд інших заходів.

При цьому прессекретарка політика пообіцяла спробувати посприяти в отриманні коментарів.

Нагадаємо, що анонімний Telegram-канал поширив відео, яке у 2000 році зняла Ірина Геращенко, коли працювала журналісткою на телеканалі “Інтер”. У сюжеті вона розповідає про свідків того, що журналіст Гонгадзе з’являвся у Львові (де він навчався та мешкав з 1989 року) навіть після офіційної дати смерті.

Про поширення цього відео написав журналіст Олексій Мустафін, який у 2000 році обіймав посаду заступника шеф-редактора служби новин телеканалу “Інтер”. Він назвав його фейком, а сам факт поширення відео – інформаційною кампанією проти Ірини Геращенко.