Про це повідомив сьогодні на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.

“Вчора ми узгодили старт чемпіонату Прем’єр-ліги. Ми дали дуже чіткі рекомендації, медичний протокол, як саме це буде відбуватися. Яка кількість осіб одночасно може перебувати на стадіоні – це до 200 осіб. Звичайно, це все буде відбуватися без глядачів”, – зазначив він.

Рекомендації прописані в постанові № 27, що оприлюднена на сайті міністерства і набула чинності з 26 травня.

Згідно з новими правилами:

• Футбольні матчі можна проводити в регіонах, де запроваджено ослаблення протиепідемічних заходів.

• Футбольні клуби повинні забезпечувати перевірку на наявність симптомів респіраторного захворювання, температурний скринінг перед кожним тренуванням і матчем (для футболістів та інших осіб). Ті, у кого виявлять коронавірус, повинні самоізолюватися або бути госпіталізовані.

• На стадіон не пускатимуть людей, у яких виявлять температуру 37,2 і вище.

• Футбольні клуби повинні кожні 14 днів організовувати тестування методом ПЛР членів команди, арбітрів, відеоасистентів.

Правила для проведення матчів:

• На стадіоні повинні знаходитися не більше 200 людей одночасно, включаючи гравців. Вони повинні бути не молодше 18 років і не старше 60-ти.

• Під час перебування в приміщенні учасники і офіційні особи матчу зобов’язані дотримуватися дистанції: не більше 1 людини на 10 кв. м.

• Під час перебування на стадіоні потрібно використовувати захисні маски або респіратори. Ця норма не стосується футболістів, головних тренерів, бригади арбітрів, якщо вони безпосередньо знаходяться на футбольному полі. Також маски не обов’язкові для коментаторів і відеоасистентів, якщо між робочими місцями встановлено роздільні екрани;

• Прибуття команд повинно бути розділене за часом.

• Команди будуть виходити на поле окремо і без супроводу дітей. Традиційних шикувань у ряд і рукостискань не буде.

• Клуби-господарі визначають маршрут учасників у роздягальні і на поле таким чином, щоб мінімізувати контакт зі сторонніми особами.

• Температурний скринінг повинен відбуватися без скупчення людей.

• Робочі місця персоналу, який залучений до організації матчу, повинні перебувати на відстані не менше 1,5 метра один від одного.

У всіх приміщеннях на стадіоні повинна проводитися дезінфекція.

Прес-конференції можуть проводитися в онлайн-режимі. За умови проведення конференції з журналістами повинен дотримуватися масковий режим, а також правило про присутність однієї людини на 10 кв. м.