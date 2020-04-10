Президент України Володимир Зеленський анонсував зменшення зарплат держслужбовців. Вони не зможуть перевищувати 10 "мінімалок" — близько 47 тисяч гривень.

Про це йшлося в сьогоднішньому відеозверненні Глави держави.

Зеленський поінформував, що уряд підготував новий пакет змін до державного бюджету, які пов’язані з необхідністю виділення коштів для боротьби з коронавірусом. Зокрема, було запропоновано створити Фонд з бюджетом в 66 млрд гривень.

Водночас зарплати держслужбовців було запропоновано урізати. Йдеться про введення обмеження, відповідно до якого щомісячні виплати не зможуть перевищувати 10 “мінімалок” — близько 47 тисяч гривень.

“Затягнути паски повинні всі державні службовці. Вже з квітня незалежно від рангу та посади їх зарплата не перевищує 47 тисяч гривень. Це стосується всіх — суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників Національного банку України, ЦВК і багатьох інших чиновників. Такі ж обмеження стосуються і членів наглядових рад. Мільйонні зарплати і премії пішли в минуле”, — повідомив Зеленський.

Як повідомлялося раніше, глава Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту в понеділок, 13 квітня. Серед питань порядку денного — зміни до держбюджету.

Народний депутат від фракції “Голоси” Юлія Клименко напередодні розповіла, як перерозподіляються бюджетні гроші на силові структури.