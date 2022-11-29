У вівторок розпочалася дводенна зустріч політиків країн НАТО у Бухаресті (Румунія). Польщу представляє міністр закордонних справ Збігнєв Рау. Глави МЗС країн-учасниць Альянсу мають обговорити подальшу допомогу Україні, польська сторона чітко виступає за підтримку нашої держави до переможного кінця.

Про це інформує TVP Info.

У Бухаресті політики також мають говорити про подальше зміцнення східного флангу НАТО, тобто Польщі, країн Балтії, Болгарії та Румунії.

“Не буде миру в Європі, якщо Україна не відновить свій суверенітет, незалежність і територіальну цілісність”, – сказав Рау під час пресбрифінгу.

Збігнєв Рау повідомив, що після зустрічі НАТО можна очікувати підтримки України, оскільки “це абсолютно необхідно”.

За його словами, питанням підтримки України в умовах атаки на критичну інфраструктуру з початком зими займається польська делегація. Очільник МЗС Польщі також розкритикував залежність країн Заходу від Китаю:

“У минулому наші партнери поставили себе та інших у залежність від критичної енергетичної інфраструктури Росії. Зараз ми маємо такі сигнали, що також з Китаю, якщо брати до уваги ситуацію в різні європейські сезони, які також мають військове значення”.

Міністр Рау визнав, що у членів НАТО немає іншого виходу, як спільно підтримувати Україну до кінця, інакше це буде найбільшою політичною перемогою для РФ і роз’єднає Альянс.