Про це інформує TVP Info.
У Бухаресті політики також мають говорити про подальше зміцнення східного флангу НАТО, тобто Польщі, країн Балтії, Болгарії та Румунії.
“Не буде миру в Європі, якщо Україна не відновить свій суверенітет, незалежність і територіальну цілісність”, – сказав Рау під час пресбрифінгу.
Збігнєв Рау повідомив, що після зустрічі НАТО можна очікувати підтримки України, оскільки “це абсолютно необхідно”.
За його словами, питанням підтримки України в умовах атаки на критичну інфраструктуру з початком зими займається польська делегація. Очільник МЗС Польщі також розкритикував залежність країн Заходу від Китаю:
“У минулому наші партнери поставили себе та інших у залежність від критичної енергетичної інфраструктури Росії. Зараз ми маємо такі сигнали, що також з Китаю, якщо брати до уваги ситуацію в різні європейські сезони, які також мають військове значення”.
Міністр Рау визнав, що у членів НАТО немає іншого виходу, як спільно підтримувати Україну до кінця, інакше це буде найбільшою політичною перемогою для РФ і роз’єднає Альянс.
- У Варшаві, столиці Польщі, перейменували алею біля посольства Росії. Її назвали на честь “Жертв російської агресії”.
- Польща розширює свою прикордонну інфраструктуру та готує транспортні “лінії солідарності” для підтримки експорту українського зерна й інших товарів з України. Вони проходитимуть через польську територію та порти на Балтійському морі, — заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравєцький 26 листопада в Києві.
- Польський євродепутат від партії “Право і справедливість” Йоахім Брудзінський заявив, що системи протиповітряної оборони Patriot були б набагато ефективнішими в Україні. Раніше Німеччина їх хотіла передати до Польщі.