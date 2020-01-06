Про це Петро Порошенко написав у Facebook.

“Це трагедія світового масштабу. Глибокі співчуття родинам загиблих та всьому дружньому австралійському народу. Україні треба демонструвати належний рівень солідарності і допомоги справжнім партнерам та союзникам. Саме час підняти слухавку і набрати прем’єр-міністра Моррісона. Запропонувати допомогу і українських рятувальників! Усі останні роки Австралія відчувала близькість трагедії України з протидії російській агресії. Не будьте в омані — події в Австралії загрожують глобальними наслідками!” – зазначив Порошенко.

Варто зазначити, що фразу “не будьте в омані” можна розцінити, як тролінг з боку Порошенка, адже зараз Зеленський з сім’єю перебуває з Султанаті Оман.

В Офісі президента повідомляють про робочу поїздку на “вищому рівні”, хоча цей візит що раніше не анонсувався, та й місцеві ЗМІ Омана також нічого не чули про топ-візит.

Oman Observer, одне з провідних англомовних видань Султанату Оман, повідомило, що з оманського боку раніше не було ніяких анонсів щодо візиту на вищому рівні президента України Володимира Зеленського.