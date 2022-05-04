Папа Римський Франциск закликав очільника Російської православної церкви патріарха Кирила не бути "вівтарем Путіна". Своїми, найрішучішими на сьогодні, словами на адресу патріарха Франциск також розкритикував Кирила за те, що він схвалив заявлені РФ причини для вторгнення в Україну.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Я розмовляв з ним 40 хвилин через Zoom. Перші 20 хвилин він читав мені з карткою в руках усі виправдання війни. Я вислухав і сказав йому: я нічого в цьому не розумію. Брате, ми священнослужителі, ми не можемо використовувати мову політики, лише мову Ісуса. Патріарх не може перетворитися на вівтаря Путіна”, – зазначив Папа.

Франциск повідомив, що телефонна нарада з Кирилом відбулася 16 березня, і що він і Патріарх РПЦ домовилися перенести заплановану на 14 червня зустріч в Єрусалимі.

У березні Патріарх Кирило заявив, що конфлікт є продовженням фундаментального культурного зіткнення між широким російським світом і західними ліберальними цінностями, “прикладом якого є прояв гей-гордості”.

Експерти зауважили, що коментарі Кирила дають важливе розуміння ширшого духовного бачення Путіна щодо повернення до Російської імперії, в якій православна релігія відіграє значну роль.

Водночас через свуою жорстку позицію російський патріарх втрачає послідовників.

У березні Російська православна церква в Амстердамі оголосила, що розриває зв’язки з лідером, приєднуючись до все більшої кількості священиків і церков, які зрікаються Москви через війну в Україні.