Про це інформує американський телеканал CNN.
“Я розмовляв з ним 40 хвилин через Zoom. Перші 20 хвилин він читав мені з карткою в руках усі виправдання війни. Я вислухав і сказав йому: я нічого в цьому не розумію. Брате, ми священнослужителі, ми не можемо використовувати мову політики, лише мову Ісуса. Патріарх не може перетворитися на вівтаря Путіна”, – зазначив Папа.
Франциск повідомив, що телефонна нарада з Кирилом відбулася 16 березня, і що він і Патріарх РПЦ домовилися перенести заплановану на 14 червня зустріч в Єрусалимі.
У березні Патріарх Кирило заявив, що конфлікт є продовженням фундаментального культурного зіткнення між широким російським світом і західними ліберальними цінностями, “прикладом якого є прояв гей-гордості”.
Експерти зауважили, що коментарі Кирила дають важливе розуміння ширшого духовного бачення Путіна щодо повернення до Російської імперії, в якій православна релігія відіграє значну роль.
Водночас через свуою жорстку позицію російський патріарх втрачає послідовників.
У березні Російська православна церква в Амстердамі оголосила, що розриває зв’язки з лідером, приєднуючись до все більшої кількості священиків і церков, які зрікаються Москви через війну в Україні.
- Нагадаємо, Папа Римський Франциск запропонував Путіну зустрітися, однак той не відповідає на запрошення.
- 1 травня Папа Римський Франциск назвав вторгнення РФ в Україну “жахливим регресом людства”, заявивши, що страждання українського народу змушують його “плакати”.
- Папа Римський Франциск 6 квітня засудив “різанину у Бучі” та розгорнув і поцілував прапор України, надісланий із Бучі – міста, де посеред вулиці лежали тіла загиблих мирних жителів, вбитих російськими окупантами.
- Раніше посол України у Ватикані Андрій Юраш повідомив, що увечері 15 квітня у Колізеї відбулась Хресна дорога. Під час 13-ої стації хрест спільно несли українка та росіянка, хоча напередодні українська сторона закликала Святий Престол відмовитись від цього задуму.