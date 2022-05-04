Про це інформує американський телеканал CNN.

“Я розмовляв з ним 40 хвилин через Zoom. Перші 20 хвилин він читав мені з карткою в руках усі виправдання війни. Я вислухав і сказав йому: я нічого в цьому не розумію. Брате, ми священнослужителі, ми не можемо використовувати мову політики, лише мову Ісуса. Патріарх не може перетворитися на вівтаря Путіна”, – зазначив Папа.

Франциск повідомив, що телефонна нарада з Кирилом відбулася 16 березня, і що він і Патріарх РПЦ домовилися перенести заплановану на 14 червня зустріч в Єрусалимі.

У березні Патріарх Кирило  заявив, що конфлікт є продовженням фундаментального культурного зіткнення між широким російським світом і західними ліберальними цінностями, “прикладом якого є прояв гей-гордості”.

Експерти зауважили, що коментарі Кирила дають важливе розуміння ширшого духовного бачення Путіна щодо повернення до Російської імперії, в якій православна релігія відіграє значну роль.

Водночас через свуою жорстку позицію російський патріарх втрачає послідовників.

У березні Російська православна церква в Амстердамі оголосила, що розриває зв’язки з лідером, приєднуючись до все більшої кількості священиків і церков, які зрікаються Москви через війну в Україні.