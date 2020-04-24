Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

“Дякую, дуже дякую за це кіно. Ми переконалися, що президенту недостатньо року, аби розібратися у реаліях системи охорони здоров’я України і змісті медичної реформи”, – написала вона, коментуючи заяву Зеленського стосовно реформи охорони здоров’я в інтерв’ю для фільму “Рік президента Зеленського”.

Колишня глава МОЗ навела кілька своїх “найулюбленіших тез Зеленського”. Зокрема, про те, що “нам дісталася в спадок далеко не ідеальна медицина”.

Супрун зазначила, що українцям у спадок дісталася стара радянська медична система, “в якій десятиліттями декларативно проголошувалося здоров’я громадян найвищою цінністю держави. Зате в реальності ця система стала плацдармом для збагачення певних каст видатних лікарів, медичних феодалів і фармацевтичної мафії. Та аж ніяк не ставила на перше місце реальну турботу про здоров’я й життя громадян”.

“За 25 років незалежності України на посаді міністра охорони здоров’я було 22 особи. Старт із нуля з приходом кожного нового міністра – одна з причин, чому нічого роками не змінювалося. Тільки у 2016 році ми почали поступово втілювати зміни та фактично з нуля будувати нову систему охорони здоров’я”, – пояснила Уляна Супрун.

Вона заявила, що “низькі зарплати лікарів, жахливі умови в лікарнях – це проблеми, з якими й було розпочато трансформацію системи охорони здоров’я, а не її наслідки”.

“Зміни почалися у 2018 році на первинній ланці медичної допомоги. Первинна ланка – це сімейні лікарі, з яких починається шлях пацієнта в системі охорони здоров’я. Унаслідок реформи на первинній ланці заробітні плати сімейних лікарів та медичного персоналу зросли у 2–4 рази”, – підкреслила ексглава МОЗ.

Супрун нагадала, що наступний етап змін почався тільки у квітні 2020 року. Саме він включає лікарні та поліклініки, де за словами президента, нічого не готово.

“Зеленському треба зрозуміти, що системні та комплексні реформи не відбуваються в турборежимі. Не буває просто “вжух “– і все готово. Такі зміни вимагають чіткої стратегії, часу, грошей, ресурсів, а головне – професійних людей, які готові їх втілювати. Ну й також треба розуміти, що його посада не зобов’язує ділитися “враженнями” щодо того, де він не компетентний. Значна частина громадян досі схильні сприймати його серйозно”, – наголосила Супрун.

За її словами, для того, щоби розуміти реальну готовність – недостатньо читати папірці з цифрами і слухати “видатних” лікарів.

Що стосується ситуації з масками, яку президент назвав “якимось ганьбою”, колишня в. о. міністра охорони здоров’я зазначила, що коли інші країни світу, не чекаючи піків у кількості випадків, відразу ж заборонили вивезення засобів індивідуального захисту, з України продовжували їх вивозити.

“Зараз є такі цифри: з 1 по 15 квітня в Україні підприємства закупили 5,7 млн масок. Цього реально недостатньо для того, щоби забезпечити медичних працівників. Наприклад, у Нью-Йорку одна лікарня використовує близько 100 тис. масок у день. Якщо в Україна 242 опорні лікарні, то нескладно порахувати на скільки часу медичним працівникам у цих лікарнях вистачить 5,7 млн масок: для всіх лікарень цього вистачить на трохи більше, ніж один день”, – пояснила Супрун.

“Не розраховувати правдиві потреби та не намагатися їх забезпечувати – ось це ганьба”, – додала вона.

Щодо бажання глави держави після коронавірусу повністю змінити підхід до реформи, Супрун погодилася, зазначивши, що “має бути більше фінансування у сферу охорони здоров’я, велика підтримка Національної служби здоров’я, повинні спробувати швидше все впроваджувати. А не змінювати міністрів охорони здоров’я три рази трохи більше ніж за пів року”.

Колишня глава МОЗ порадила Володимиру Зеленському “займатися своїми справами і виконувати свої повноваження”. “У Конституції України вони чітко прописані”, – наголосила вона.

“І нікому не потрібен цей пафос щодо медичних працівників. Вони вже майже 30 років слухають від різних посадових осіб про те, які вони професійні та унікальні, але ніяк не дочекаються гідних умов роботи. І ці гідні умови принесе тільки повноцінна трансформація системи, а не тимчасові надбавки й подачки “, – додала Уляна Супрун.

На слова глави держави про те, що “зараз відбувається все в ручному режимі”, вона відповіла: “Може, усе так погано, тому що все відбувається в ручному режимі? Коли президент не міністр, але в ручному режимі хоче все контролювати – це гірше ніж пандемія”.

“Про вміст “більше ніж 20 літаків” чомусь ніхто не знає: за які кошти, що саме, у кого і в якій кількості куплено, куди розподілено? Якщо президента так легко обдурити, якщо він ніяк не може дізнатися щось детальніше ніж “20 літаків”, якщо він постійно плутає причини з наслідками й навпаки, то “який це нафіг” президент?”, – резюмувала Супрун.