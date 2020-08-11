Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська записала відеозвернення після свого від'їзду з країни до Литви.

Відео під назвою “Я поїхала до дітей” опубліковано на YouTube-каналі “Країна для життя”.

Тихановська зазначила, що від’їзд з країни був “дуже важким рішенням”. При цьому вона запевнила, що прийняла його “абсолютно самостійно”.

“Ви знаєте, я думала, що вся ця кампанія мене дуже сильно загартувала і надала мені стільки сил, що я витримаю все. Але, напевно, я так і залишилася тією слабкою жінкою, якою була спочатку. Я прийняла дуже важке для себе рішення. Це рішення я прийняла абсолютно самостійно: ні друзі, ні рідні, ні штаб, ні Сергій (чоловік Тихановської, – ред.) жодним чином на нього просто не могли вплинути”, – наголосила вона.

Тихановська допускає, що багато хто її засудять, але при цьому натякнула, що опинилася перед дуже складним вибором.

“Я знаю, що багато хто мене зрозуміють, багато хто мене засудять, а багато і зненавидять. Але, знаєте, не дай бог опинитися перед таким вибором, перед яким опинилася я”, – зазначила вона.

“Люди, бережіть себе, будь ласка. Жодне життя не варте того, що зараз відбувається. Діти – це найважливіше, що є в нашому житті”, – підсумувала Тихановська.

Як відомо, Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві.

Як розповіла інтернет-порталу TUT.BY її довірена особа Ольга Ковалькова, Тихановську вивезла з країни білоруська влада. Її від’їзд дозволив звільнити начальника її штабу Марію Мороз, затриману напередодні виборів.

“У Світлани не було вибору. Важливо, що вона на волі і жива. Вони поїхали разом із Марією Мороз. Однак у заручниках продовжує перебувати частина команди Світлани”, – наголосила Ковалькова.

Вона закликала всі демократичні сили і прихильників змін до об’єднання, а також пообіцяла, що 11 серпня в штабі Тихановської будуть проведені екстрені консультації та узгоджені спільні дії.