Народний депутат від "Слуги народу" Олег Колєв після вакцинації проти коронавірусу COVID-19 вже задумався про подорож за кордон.

Відповідне листування вдалося зафіксувати фотокореспонденту #Букв.

Під час спілкування із невідомим співрозмовником (чи співрозмовницею) Колєв підняв тему подорожей.

“Даремно чи що вакцинувався”, – написав народний обранець.

У відповідь Колєву запропонували варіант подорожі до Риму (Італія) і пообіцяли “скласти маршрут”. Схоже, що нардеп погодився на таку пропозицію.

Як відомо, у Верховній Раді стартувала вакцинація народних депутатів проти коронавірусу. Нардепів щеплюють препаратом від Pfizer-BioNTech.

Відповідне рішення про COVID-щеплення вакциною від Pfizer “працівників законодавчих, виконавчих та судових органів влади центрального, регіонального та місцевого рівнів та органів місцевого самоврядування” ухвалили в Міністерстві охорони здоров’я.

Нардеп Олег Колєв був обраний до Верховної Ради по округу №134 (Одеська область) від “Слуги народу”.