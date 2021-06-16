Відповідне листування вдалося зафіксувати фотокореспонденту #Букв.
Під час спілкування із невідомим співрозмовником (чи співрозмовницею) Колєв підняв тему подорожей.
“Даремно чи що вакцинувався”, – написав народний обранець.
У відповідь Колєву запропонували варіант подорожі до Риму (Італія) і пообіцяли “скласти маршрут”. Схоже, що нардеп погодився на таку пропозицію.
Як відомо, у Верховній Раді стартувала вакцинація народних депутатів проти коронавірусу. Нардепів щеплюють препаратом від Pfizer-BioNTech.
Відповідне рішення про COVID-щеплення вакциною від Pfizer “працівників законодавчих, виконавчих та судових органів влади центрального, регіонального та місцевого рівнів та органів місцевого самоврядування” ухвалили в Міністерстві охорони здоров’я.
Нардеп Олег Колєв був обраний до Верховної Ради по округу №134 (Одеська область) від “Слуги народу”.
- 14 червня Рада Європейського союзу затвердила рішення про використання COVID-сертифікатів під час подорожей блоком.
- Україна потрапила в “зелену” зону Європейського союзу. Показник захворюваності коронавірусом в Україні становить 74,71 випадки на 100 тисяч населення при критерії ЄС у 75 випадків.