Суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Ярослав Василенко здійснив 25 подорожей у Крим з початку окупації, а також має незадекларовані апартаменти на березі Чорного моря у Севастополі та нерухомість у Москві.

Про це повідомляють журналісти “Схем”.

Завдяки даним з російської бази про перетин кордону, в яку влада РФ після анексії Криму почала вносити дані про всіх, хто в’їжджає на окупований півострів з боку материкової України, “Схеми” з’ясували, що після анексії, із 2014 року, представник української судової влади по декілька разів на рік їздив в Крим, востаннє — 2021 року.

Суддя Василенко продовжував їздити у Крим аж до липня 2021 року. У розслідуванні зазначено, що сумарно з початку окупації суддя Василенко провів на півострові щонайменше 206 днів.

Пояснюючи неправомірність дій Василенка “Схеми” пишуть, що від моменту в’їзду на півострів людина підкоряється вже російським законам, показує документи прикордонникам-окупантам, розраховується окупаційною валютою — російським рублем, та навіть сплачує податки в бюджет країни-агресора, щоразу щось купуючи.

Крім того, суддя не декларує нерухомість родини у Криму та у РФ. Завдяки фотографіям у соцмережах журналісти визначили точне місце розташування та номер апартаментів, в яких там зупинявся суддя Василенко.

Згідно з матеріалами розслідувачів, вони належать дружині судді Олені Василенко та оформлені на неї як на громадянку Російської Федерації: “Нерухомість розташована в елітному житловому комплексі “Аквамарин” на березі Чорного моря у Севастополі”, — йдеться в повідомленні.

Водночас родина Василенка володіє нерухомістю у Москві, на вулиці Льотчика Бабушкіна. Власниками половини квартири загальною площею 72 квадратних метри є дружина судді Олена та дочка Юлія, про що свідчить витяг з російського реєстру прав переходу власності на нерухоме майно.

“При цьому власність на цю квартиру дружина та дочка судді оформили за паспортами громадянок РФ”, — додали “Схеми”.

“Якщо це було зроблено умисно, то суб’єкту декларування у такому випадку може загрожувати або штраф…або громадські роботи від 150 до 240 годин або санкція у вигляді обмеження волі на два роки максимум. Так само може бути призначене додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років”, — сказав юрист ГО “Центр протидії корупції” Антон Марчук.

Василенко відмовився відповідати на запитання журналістів про незадекларовану нерухомість у Криму та Москві, про регулярні відвідини окупованого Криму та російське громадянство дружини, не відображене у декларації.