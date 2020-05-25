Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, після реконструкції вулиці, яка запланована на наступний рік, на ній висадять каштани, а ялівець пересадять у парки і сквери.

“Днями вздовж частини Хрещатика висадили ялівець – там, де на цей момент не було дерев. Наголошу: таке рішення – тимчасове. Наступного року ми плануємо реконструкцію Хрещатика. Її не робили багато років, тільки оновлювали асфальт. Тому цього року висаджувати крупномірні дерева не мало сенсу. А ялівець перед початком ремонту пересадять у парки та сквери міста. Ми враховуємо попередній досвід. Бо під час масштабної реконструкції Хрещатику в 1998 році звузили широку бульварну частину вулиці. І каштани опинилися впритул до дороги”, – наголосив Кличко.

Він уточнив, що на Хрещатику великий трафік і висока загазованість повітря. При цьому суміш, якою посипають дороги взимку, негативно впливає на дерева, які “слабшають і хворіють”.

У зв’язку з цим під час реконструкції планується розширити бульварну зелену зону, облаштувати стаціонарну систему поливу, а лунки дерев будуть захищені від потрапляння реагентів.

Кличко також закликав “не робити з ялівцю слона”.

“Тобто ми створимо умови, щоб у кожній лунці – а їх від Бессарабської до Європейської площі є 249 – росли, а не чахли дерева. Звичайно, каштани – символ Києва. Вони ростуть у парках та скверах, на міських бульварах і вулицях. Ростимуть каштани і на Хрещатику! Будемо шукати витривалі сорти. Каштани будуть! Тому прошу не робити з ялівця слона. Ялівець теж не треба зневажати, але його з Хрещатику наступного року пересадять. А от каштани пересаджувати не рекомендують. Тому перед реконструкцією їх поки і не висаджували на головній вулиці”, – зазначив Кличко.

(На відео – з 11:00)