Таку заяву глава держави зробив в інтерв’ю, яке, зокрема, вийшло на сайтах “Українська правда” та НВ.
Зеленський дав інтерв’ю “українським журналістам з Криму”. Це відбулося на українському острові Зміїний, що в Чорному морі. Туди представників ЗМІ доставили гелікоптером. Інтерв’ю присвячене темі деокупації Криму.
У Зеленського запитали про можливість і доцільність запровадження Києвом окремих санкцій за масштабні політичні репресії в тимчасово окупованому Криму.
У відповідь глава держави заявив, що Україна “повинна вводити санкції там, де вони мають реальний вплив”.
“Питання санкцій складне. Я вважаю, що Україна повинна вводити санкції там, де вони мають реальний вплив, і звертатися до країн, які дійсно своїми санкціями впливають на той чи інший бізнес, на нерухомість російських можновладців, що дотичні до репресій, на їхні рахунки за кордоном. У цьому є сенс”, – вважає Зеленський.
На думку глави держави, такі країни, як США, Франція, Німеччина і Велика Британія своїми санкціями можуть реально впливати “на російських чиновників та тимчасових чиновників Криму, у яких є щось десь за кордоном”.
“Ми з ними опрацьовуємо такі санкції, вони є дієвими. Але якщо ми щодня, наприклад, рішенням РНБО будемо запроваджувати санкції проти тимчасових керівників, яким від цього зовсім не боляче, я вважаю, що ми просто дискредитуємо РНБО“, – наголосив Зеленський.
Глава держави додав, що “постійно вводити санкції проти тих”, на кого такі заходи “не впливають”, є “не дієвим способом”.
“Ми вводили багато персональних санкції проти російських військових. Я дивлюсь: ну ввели? Ввели. Показали, що в нас спільна позиція з іншими країнами, що так не можна. Але постійно вводити санкції проти тих, на кого ці санкції не впливають – я вважаю, що це не дієвий спосіб“, – пояснив свою позицію Зеленський.
- У червні в одному з інтерв’ю Володимир Зеленський заявляв, що прагне здійснити зміни в країні та використовує для цього всі свої можливості, зокрема рішення Ради національної безпеки і оборони. Глава держави назвав РНБО “одним із видів своєї зброї”.
- Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 18 червня 2021 року “Про введення санкцій”. У списку опинилося двоє росіян, які заснували банк в окупованому Криму. Крім того, Зеленський продовжив санкції проти російських телеканалів, заводів та авіакомпаній, а також проти ЗМІ, підприємств і батальйонів бойовиків “Л/ДНР”.
- У липні Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти так званих представництв незаконних збройних формувань РФ.