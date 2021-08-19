Президент України Володимир Зеленський не бачить сенсу в запровадженні Києвом "не болючих" санкцій проти російських окупантів у Криму.

Таку заяву глава держави зробив в інтерв’ю, яке, зокрема, вийшло на сайтах “Українська правда” та НВ.

Зеленський дав інтерв’ю “українським журналістам з Криму”. Це відбулося на українському острові Зміїний, що в Чорному морі. Туди представників ЗМІ доставили гелікоптером. Інтерв’ю присвячене темі деокупації Криму.

У Зеленського запитали про можливість і доцільність запровадження Києвом окремих санкцій за масштабні політичні репресії в тимчасово окупованому Криму.

У відповідь глава держави заявив, що Україна “повинна вводити санкції там, де вони мають реальний вплив”.

“Питання санкцій складне. Я вважаю, що Україна повинна вводити санкції там, де вони мають реальний вплив, і звертатися до країн, які дійсно своїми санкціями впливають на той чи інший бізнес, на нерухомість російських можновладців, що дотичні до репресій, на їхні рахунки за кордоном. У цьому є сенс”, – вважає Зеленський.

На думку глави держави, такі країни, як США, Франція, Німеччина і Велика Британія своїми санкціями можуть реально впливати “на російських чиновників та тимчасових чиновників Криму, у яких є щось десь за кордоном”.

“Ми з ними опрацьовуємо такі санкції, вони є дієвими. Але якщо ми щодня, наприклад, рішенням РНБО будемо запроваджувати санкції проти тимчасових керівників, яким від цього зовсім не боляче, я вважаю, що ми просто дискредитуємо РНБО“, – наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що “постійно вводити санкції проти тих”, на кого такі заходи “не впливають”, є “не дієвим способом”.

“Ми вводили багато персональних санкції проти російських військових. Я дивлюсь: ну ввели? Ввели. Показали, що в нас спільна позиція з іншими країнами, що так не можна. Але постійно вводити санкції проти тих, на кого ці санкції не впливають – я вважаю, що це не дієвий спосіб“, – пояснив свою позицію Зеленський.