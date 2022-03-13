Не доїхали до Києва: у Чернігівській області знищили танковий підрозділ РФ. Фото

Ліквідували колону ворожої техніки військові частини та підрозділи Оперативного командування “Північ”. Вони продовжують протистояти “російським асвабадітєлям”.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Цього разу не пощастило танковому підрозділу, що мав на меті безперешкодно пройти через наших оборонців і висунутись в напрямку столиці України”, – йдеться в повідомленні.

Минулої ночі на Чернігів здійснили три авіанальоти. Поки кількість жертв та масштаби руйнування уточнюються. Навколо міста тримають оборонні бої. Станом на вчора звільнили два населені пункти у київському напрямі.