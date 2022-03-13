Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Ліквідували колону ворожої техніки військові частини та підрозділи Оперативного командування “Північ”. Вони продовжують протистояти “російським асвабадітєлям”.
“Цього разу не пощастило танковому підрозділу, що мав на меті безперешкодно пройти через наших оборонців і висунутись в напрямку столиці України”, – йдеться в повідомленні.
Минулої ночі на Чернігів здійснили три авіанальоти. Поки кількість жертв та масштаби руйнування уточнюються. Навколо міста тримають оборонні бої. Станом на вчора звільнили два населені пункти у київському напрямі.
Не доїхали до Києва: у Чернігівській області знищили танковий підрозділ РФ. Фото // 4 фото
- Нагадаємо, окупанти рф минулого вечора з авіації обстріляли Свято-Успенську Святогірську лавру в Донецькій області. Під час атаки однієї з головних християнських святинь України всередині ховалися біженці.
- В місті Ірпінь (Київська область), де тривають активні бої з визволення міста від збройних формувань російської федерації, окупанти убили кореспондента американського видання The New York Times.
- За даними Офісу Генерального прокурора, через вторгнення Росії до України вже загинуло 85 дітей. Також було зруйновано 369 шкіл. Майже третина з них знаходиться в Донецькій області.
- Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Яворівського полігону загинуло 35 осіб, поранено 134 людини.
- Російські окупанти обстріляли евакуаційний поїзд у Донецькій області. Внаслідок атаки загинула провідниця та ще одна отримала поранення.