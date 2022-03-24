Не думаю, що Україні доведеться поступитися частиною своєї території заради припинення війни – Байден

24 березня після саміту НАТО Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступив за посилення санкцій проти РФ. Зокрема запропонував виключити країну-агресора з групи G20.

Про це він заявив під час пресконференції.

Американський президент зазначив, що РФ варто виключити з “Великої двадцятки” задля посилення тиску на неї та ізоляції.

“Це питання порушувалося сьогодні. І я згадав про можливість того, що якщо це неможливо зробити – якщо Індонезія та інші не згодні – тоді, на мій погляд, ми повинні попросити, щоб Україна могла бути присутньою на зустрічах G20”, – наголосив Байден.

Раніше Білий дім відмовлявся публічно оцінювати повідомлення про те, що США та союзники хочуть видалити РФ з G20, але залишив відчиненими двері для такої можливості. І після повідомлень цього тижня про те, що РФ може бути відсторонена, посол РФ в Джакарті заявив у середу, що Путін “хоче поїхати” на саміт G20 в Індонезії у листопаді.

Байдена запитали його думку про те, чи доведеться Україні поступитися частиною своєї території заради припинення війни.