російсько-українська війна

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24 березня

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Не думаю, що Україні доведеться поступитися частиною своєї території заради припинення війни – Байден

24 березня після саміту НАТО Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступив за посилення санкцій проти РФ. Зокрема запропонував виключити країну-агресора з групи G20.

Четвер, 24 березня 2022, 23:54
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Про це він заявив під час пресконференції.

Американський президент зазначив, що РФ варто виключити з “Великої двадцятки” задля посилення тиску на неї  та ізоляції.

“Це питання порушувалося сьогодні. І я згадав про можливість того, що якщо це неможливо зробити – якщо Індонезія та інші не згодні – тоді, на мій погляд, ми повинні попросити, щоб Україна могла бути присутньою на зустрічах G20”, – наголосив Байден.

Раніше Білий дім відмовлявся публічно оцінювати повідомлення про те, що США та союзники хочуть видалити РФ з G20, але залишив відчиненими двері для такої можливості. І після повідомлень цього тижня про те, що РФ може бути відсторонена, посол РФ в Джакарті заявив у середу, що Путін “хоче поїхати” на саміт G20 в Індонезії у листопаді.

Байдена запитали його думку про те, чи доведеться Україні поступитися частиною своєї території заради припинення війни.

“Нічого про Україну без України. Я не вважаю, що їм доведеться це робити, але це моє судження. Наразі йдуть перемовини, дискусії, до яких я не залучений. Це має вирішувати Україна”, – пояснив президент США.

Теги: Байден, ізоляція рф, російсько-українська війна, тиск на рф

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