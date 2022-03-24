Не думаю, що Україні доведеться поступитися частиною своєї території заради припинення війни – Байден

Про це він заявив під час пресконференції.
Американський президент зазначив, що РФ варто виключити з “Великої двадцятки” задля посилення тиску на неї та ізоляції.
“Це питання порушувалося сьогодні. І я згадав про можливість того, що якщо це неможливо зробити – якщо Індонезія та інші не згодні – тоді, на мій погляд, ми повинні попросити, щоб Україна могла бути присутньою на зустрічах G20”, – наголосив Байден.
Раніше Білий дім відмовлявся публічно оцінювати повідомлення про те, що США та союзники хочуть видалити РФ з G20, але залишив відчиненими двері для такої можливості. І після повідомлень цього тижня про те, що РФ може бути відсторонена, посол РФ в Джакарті заявив у середу, що Путін “хоче поїхати” на саміт G20 в Індонезії у листопаді.
Байдена запитали його думку про те, чи доведеться Україні поступитися частиною своєї території заради припинення війни.
“Нічого про Україну без України. Я не вважаю, що їм доведеться це робити, але це моє судження. Наразі йдуть перемовини, дискусії, до яких я не залучений. Це має вирішувати Україна”, – пояснив президент США.
- Нагадаємо, лідери НАТО зустрілися на саміті для обговорення безпекових викликів, зокрема спричинених російською агресією та війною РФ проти України. Члени НАТО домовилися надати Україні додаткову допомогу.
- Також у НАТО переконані, що в Україні близько 40 тисяч російських військовослужбовців були вбиті, поранені, взяті в полон або зникли безвісти.
- Австралійський прем’єр-міністр Скотт Моррісон підтримує виключення РФ з G20 (країни “Великої двадцятки”). За словами політика, для нього сидіти за одним столом з Путіним – це занадто.
- Раніше польський уряд запропонував виключити Росію з групи країн “Великої двадцятки”. На такий запит міністр економічного розвитку і технологій Польщі Петро Новак отримав “позитивну відповідь”.