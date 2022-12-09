Захисник Маріуполя Олег Ворона не так давно повернувся з полону, де йому вдалося зберегти не обручку, яку він 30 років носив на безіменному пальці не знімаючи. Свою цінну річ Олег сховав у військовий стрій, де її не знайшли окупанти.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Після початку повномасштабного вторгнення маріуполець Олег Ворона мобілізувався до 23-го загону морської охорони, де служив раніше. Під час боїв за рідне місто, капітан другого рангу з побратимами опинився на “Азовсталі”, а далі в російському полоні: “Там звичайно, всі цінні речі забирають і ніколи не повертають”, — сказав Олег Ворона.

За його словами, обшуків було не менше сотні, згадує він, але обручку російські тюремні наглядачі не знайшли, навіть з металошукачем.

“Воно не дуже коштовне, але дороге мені як пам’ять. Вони шукали й так, і з металошукачем, але мені пощастило — воно збереглося. Не знаю як це назвати — володар кільця”, — розповів Олег.

Зазначається, що до родини захиснику вдалося повернутися лише через пів року російського полону.