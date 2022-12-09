Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.
Після початку повномасштабного вторгнення маріуполець Олег Ворона мобілізувався до 23-го загону морської охорони, де служив раніше. Під час боїв за рідне місто, капітан другого рангу з побратимами опинився на “Азовсталі”, а далі в російському полоні: “Там звичайно, всі цінні речі забирають і ніколи не повертають”, — сказав Олег Ворона.
За його словами, обшуків було не менше сотні, згадує він, але обручку російські тюремні наглядачі не знайшли, навіть з металошукачем.
“Воно не дуже коштовне, але дороге мені як пам’ять. Вони шукали й так, і з металошукачем, але мені пощастило — воно збереглося. Не знаю як це назвати — володар кільця”, — розповів Олег.
Зазначається, що до родини захиснику вдалося повернутися лише через пів року російського полону.
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