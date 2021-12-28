24 грудня 2021 року Netflix презентував довгоочікувану прем’єру "Не дивіться вгору" (Don't Look Up) з Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс у головних ролях. Це нова сатирична науково-фантастична комедія режисера Адама Маккея. Хоча бюджет фільму складає понад 75 млн доларів, проте він так і не вразив критиків.

Сюжет фільму “Не дивіться вгору” розповідає про двох астрономів-науковців, які раптово виявляють, що через пів року на Землю впаде метеорит та знищить її. Врятувати планету вони вирішують не хитрим способом – достукавшись до сердець американців. Проте ніхто – від простих домогосподарок до Білого дому та ЗМІ – серйозно їх не сприймає.

Режисер комедії Адам Маккей почав писати сценарій ще до початку пандемії COVID-19. Фільмування стрічки мало розпочатися у квітні 2020 року і до кінця минулого року стрічка повинна була вийти на широкий екран. Проте, через пандемію прем’єра затягнулась на цілий рік.

Хоча Адам Маккей відомий більше як режисер легких комедійних фільмів на кшталт “Людина-мураха”, у його списку є і серйозні замахи на висміювання політичного устрою, зокрема, “Гра на пониження” і “Влада”. “Не дивіться вгору” – ще одна ексцентрична неполіткоректна сатира, місцями з вкрапленнями чорного гумору, яка б’є у саме серце бюрократично-політичного устрою.

В одному з інтерв’ю американському журналу Vanity Fair Адам Маккей розповів, що одну зі сцен з Леонардо Ді Капріо перезнімали 15 разів.

Ді Капріо попросив Маккея включити в картину монолог, схожий на промову “Я злий як чорт” з іншого фільму Маккея “Телемережа”. Герой у прямому ефірі емоційно розповідає про проблеми американського суспільства, економіки та закликає телеглядачів розсердитися та крикнути у відкрите вікно: “Я злий як чорт, і я більше не збираюся це терпіти!”. Режисер не одразу погодився на це, адже вважає, що нині промови не в тренді. Тоді Ді Капріо вмовив Маккея, сказавши, що це буде кумедно. В результаті епізод перезнімали 15 разів.

Фільм отримав змішані відгуки кінокритиків, які похвалили акторський склад, але визнали підхід Маккея до цієї теми важким.

Так, у своїй рецензії Пітер Бредшоу з The Guardian назвав фільм “надуманим та штучним”, а також відзначив, що йому бракує справжнього гумору.

“Напружена, свідома й важка сатира Адама Маккея “Не дивіться вгору” схожа на 145-хвилинний скетч Saturday Night Live, у якому немає ні блискучої комедії “Наступництво”, яку Маккей спільно продюсує, ні серйозності, якої в іншому випадку вимагатиме ця тема. Неначе суцільна немислимість кризи може бути стримана й представлена ​​лише в самоусвідомлюваному фарсі”, – висловився він.

Натомість інший критик Ієн Фрір із Empire загалом позитивно оцінив фільм і нагородив його чотирма зірками, назвавши персонажів Ді Капріо та Лоуренс “приємними, хоча й не особливо глибокими провідниками крізь хаос”.

“Фільм, можливо, переоцінив свої сили, але це часто смішна, надзвичайно амбітна їжа для мозку. Якщо ви думаєте, що це марнославний екологічний проєкт Леонардо Ді Капріо, подумайте ще раз”, – підсумовує він.

Попри несхвальні відгуки критиків, стрічка “Не дивіться вгору” увійшла до списку 10 найкращих фільмів 2021 року на думку Національної ради кінокритиків США та Американського інституту кіно. Фільм отримав чотири номінації на 79-й церемонії вручення премії “Золотий глобус”, зокрема, номінацію за “Кращий фільм комедію або мюзикл”.

Подивитися стрічку можна на сервісі Netflix.