Президенту України Володимиру Зеленському нагадали про зустрічі людей з його оточення з українськими олігархами та спитали, як це корелює з законом про деолігархізацію.

Про це спитав журналіст “Схем” Михайло Ткач на пресконференції з нагоди другої річниці президентства Зеленського.

“Пане президенте, на початку своєї каденції ви говорили, що відносини між владою і представниками великого бізнесу повинні бути прозорими й публічними. Однак за два роки вашого президентства вдалося зафіксувати, як ваш перший помічник [Сергій] Шефір на заправці пересідає в Maybach [Ріната] Ахметова і прямує до нього додому вночі; як керівник СБУ пан [Іван] Баканов йде святкувати ювілей Григорія Суркіса, соратника [Віктора] Медведчука; як олігарх [Віктор] Пінчук не публічно відвідує вас і ваш офіс; як Шефір на службовому авто в неробочий час відвідує офіс Ігоря Коломойського, і як ви особисто кілька місяців назад святкували свій день народження в квартирі одного з найближчих соратників Коломойського Тимура Миндича”, – сказав Ткач.

При цьому журналіст нагадав, що це відбувається у той сами час, коли президент пропонує окремий законопроєкт про деолігархізацію.

“За два останні роки ви, ваша генпрокурорка [Ірина Венедіктова], ваш керівник СБУ не змогли змусити олігархів жити за законом. І ви вважаєте, що просто потрібен ще один закон. Президент Зеленський за ці два роки став ворогом олігархічної системи або частиною?”, – спитав журналіст “Схем”.

На це Володимир Зеленський відповів, що робота у цьому напрямку триває.

“Ми розуміємо де зараз Медведчук, ми розуміємо де зараз з Коломойський. Що у них немає більше того впливу, який був”, – сказав президент.

Він додав, що результат є, а слідкувати за машинами не варто.

“Є результат. Я вважаю, що він є. Якщо ви його не бачите, то вам треба стежити за ним, а не за машинами, коли вони виїжджають з дому президента і коли приїжджають на роботу”, – сказав Зеленський.

Також президент сказав, що за законом про деолігархізацію високопосадовцям справді не можна зустрічатися з представниками “великого бізнесу”.

“У законі про деолігархізацію не можна високопосадовцям чиновникам, включно з президентом, зустрічатися з великими бізнесменами. А якщо вони зустрічаються, тому що іноді це дуже важливо, зустріч повинна бути публічною”, – сказав Зеленський.

Президент ухилився від запитання про приватні зустрічі людей з його оточення з олігархами, але прокоментував святкування свого дня народження у квартирі бізнес-партнера Ігоря Коломойського Тимура Миндича.

“Я не хочу відповідати за всіх інших, поставте їм запитання”, – сказав Зеленський.