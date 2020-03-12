Президент США Дональд Трамп пояснив своє недавнє рішення про припинення транспортного сполучення з Європою в зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Про це повідомляє американський телеканал NBCnews.

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп заявив про намір скасувати всі подорожі з території Європи терміном на 30 днів у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Виступаючи перед журналістами в четвер, 12 березня, Трамп пояснив своє рішення обмежити поїздки з Європи (за винятком Великобританії та Ірландії), не узгоджуючи це з лідерами європейських країн тим, що потрібно було “діяти швидко”.

“Ми дуже добре ладимо з європейськими лідерами, але нам довелося прийняти рішення, і я не хотів витрачати час. Окремі дзвінки займають багато часу, але ми дзвонили і розмовляли з деякими з них до цього, але ми повинні були рухатися швидко”, — сказав він.

Також американський лідер зазначив, що європейськи лідери теж не звертаються до нього, коли піднімають податки для США.

“Я думаю, що це, ймовірно, один і той же”, — заявив він.