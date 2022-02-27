Амбасадорка України в США Оксана Маркарова привітала домовленість про перемовини між Україною та Росією. Вона додала, що її рідна країна "не готова до капітуляції".

Про це повідомляє американське видання CNN.

Маркарова заявила, що Україна завжди була зосереджена на використанні дипломатії ще до початку війни. Фактично після початку вторгнення РФ наша сторона закликала до мирних переговорів.

“І навіть після початку війни він (президент Володимир Зеленський) фактично весь час закликав до мирних переговорів, але він завжди говорив: ми готові до мирних переговорів, ми не готові до капітуляції”, – сказала вона.

Вона закликала Захід надавати більше військової допомоги українським військовим. Вона також підштовхує США із союзниками до подальших санкцій проти Росії та розглянути можливість виходу з російських компаній і фінансових установ.

“Ми вдячні за все, що вже є і що буде, і нам потрібно більше, тому що ми захищаємо нашу країну від дуже сильного ворога. Нам також потрібні санкції, більше санкцій, і нам потрібно, щоб Росія чітко це бачила і відчувала, що в 21 столітті не можна без жодних причин нападати на іншу країну, на суверенну країну”, – сказала Маркарова.

Оксана Маркарова наголосила, що наразі час думати про порятунок репутації. Оскільки путінський режим “опиниться в Гаазі за все, що вони зробили і роблять зараз з Україною”. Тобто на Міжнародному суді ООН, де підозрюються військові злочини.