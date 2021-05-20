Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що Василь Вірастюк переміг на довиборах до Верховної Ради на окрузі № 87 (Івано-Франківська область).

Про це він поінформував сьогодні на пресконференції з нагоди двох років своєї каденції.

У глави держави запитали про визнання Вірастюка народним депутатом, “всупереч зафіксованим порушенням і рішенню Верховного суду”.

У відповідь Зеленський висловив упевненість, що Центральна виборча комісія діяла згідно з законом.

“Я впевнений, що ЦВК діяла згідно з українським законодавством, я впевнений, що Василь Вірастюк переміг у цьому регіоні”, – зазначив Зеленський.

Присутність правоохоронців під час виборчого процесу на Івано-Франківщині президент пояснив тим, що “з паном Шевченком (Олександром Шевченком – конкурентом Вірастюка, – ред.) приїхали на дільницю 200 людей зі зброєю в спортивних костюмах”.

Ситуацію на дільниці Зеленський порівняв з “Антимайданом”.

“Це не є суспільство. Це громадяни України. Але це не суспільство. Суспільство обрало Вірастюка. А працювати дільниці не давали саме ці молодчики”, – повідомив глава держави.

Він зауважив, що у нього немає запитань до Вірастюка, і назвав того “чистою людиною”.

“Я хочу вам сказати дуже важливу річ. Це не якийсь там маленький бізнесменчик, це наша гордість – Василь Вірастюк. Він звідти. Впевнений, що за нього голосували, і я впевнений, я нічого не говорю про пана Шевченка, особисто про нього… Але пан Вірастюк… До нього немає питань, чиста людина, зрозуміло, як заробив штучні частини тіла, які операції він пережив за те, що захищав український спорт. І тому шана йому, повага йому”, – додав Зеленський.

Як відомо, Василь Вірастюк балотувався в нардепи від пропрезидентської партії “Слуга народу”.

Вибори на 87-му окрузі

Нагадаємо, довибори у Верховну Раду на 87-му окрузі відбулися 28 березня. Їх призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).

“Європейська Солідарність” висунула в цьому окрузі волонтерку Марусю Звіробій-Біленьку. Також балотувалися представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.

“Слуга народу” висунула кандидатуру Василя Вірастюка, відомого українського силача. Сам Вірастюк заявив, що балотуватися йому запропонував особисто президент Володимир Зеленський.

Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру на користь кандидата від ВО “Свобода” Руслана Кошулинського.

Напередодні виборів пресслужба президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від “Слуги народу” на довиборах у Верховну Раду Василем Вірастюком. Громадянська мережа ОПОРА засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Вірастюком, зазначивши, що це є зловживанням адмінресурсами.

31 березня близько двох десятків нардепів від “Слуги народу” вирушили в Івано-Франківську область, де влаштували акцію на підтримку кандидата на довиборах в Раду Василя Вірастюка. Їхні опоненти з “За майбутнє” натомість влаштували контракцію.

Нардепи, серед іншого, під час візиту опікували відновленням роботи ОВК, яка на дві доби припиняла підрахунок голосів. Народний депутат від “Слуги народу” Микола Тищенко, перебуваючи у приміщеннях ОВК, неодноразово плутав Закарпаття з Прикарпаттям та вимагав, аби кандидат на довиборах від опонентів “встав на коліна”.

4 квітня ЦВК оприлюднила результати довиборів на 87-му окрузі. Перемагав кандидат від “Слуги народу” Василь Вірастюк – 31,25% (15 076 голосів).

Кандидат від “За майбутнє” Олександр Шевченко заявляв, що має намір оскаржити в суді результати перерахунку голосів.

Під час підрахунку голосів виявляли зникнення бюлетенів, “зайвих” виборців та інші порушення. Голосування на деяких дільницях визнали недійсними. Через це було відкрито десятки кримінальних проваджень.

Івано-Франківська обласна рада та партія “Європейська Солідарність” вимагали визнати результати цих виборів недійсними і провести повторні.